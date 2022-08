La colocación de una bandera peruana en el tercer campamento de ‘José’ Quispe Palomino en la espesa selva del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) por parte de las Fuerzas Armadas es tomada como un triunfo producto las operaciones realizadas por El Ejército del Perú, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea en coordinación con otras instituciones.

“(…) El objetivo era ‘José. Avanzamos con las patrullas y eran tres niveles como especie de una casa de tres pisos: en el primero había un campamento, en el segundo también, pero era donde vivía el tío (’José') y el tercero estaba en la cumbre y se presume que (‘José’) se paseaba por estos tres niveles ya que en todo el contorno tenían sus anillos de seguridad”, contó un agente de las Fuerzas Especial Conjunta (FEC) a Perú 21 que participó de la operación.

Otras fuentes detallaron a este Diario que ‘José’ habría escapado con unas personas de su seguridad entre varones y mujeres por túneles que construyeron ellos mismos. “No se podía entrar porque no sabíamos si estaban minadas o no. Hay bastantes túneles entre angostos y grandes. No se contaba con eso porque ni la misma tecnología ayudaba porque hay neblina todo el año”.

Asimismo, refirieron que “hay un niño de 12 años aproximadamente que debe estar con las autoridades. Él está sano. Cuando cesó el fuego, lo mandaron a divisar si seguía la fuerza o no para que ellos salgan”.

Soldados colocaron la bandera del Perú en campamento de terrorista 'José'. (Foto: Perú21)

Los agentes que dieron algunos detalles también han informado que el líder del MPCP habría escapado junto a los camaradas ‘Richard’, ‘Elsa’ y ‘Antonio’.

“Tenemos información que cuando atacábamos ‘Óscar’, ‘Chato Mendoza’, ‘Laura’ y ‘Gabriel’ querían trasladarse a la zona para apoyar, pero como vieron la magnitud no lo hicieron. Veo que hay una sed de venganza y van a hacer algo”, finalizó.

Terrorismo focalizado

El General del Ejército Peruano en situación, Leonardo Longa López, ha referido que el gobierno de Pedro Castillo quiere enfrentar a un terrorismo focalizado que sólo está en el Vraem. “En el Perú sigue habiendo el terrorismo y no lo digo por en el Vraem, sino ahora por qué sigue habiendo manifestaciones con el manejo de las rondas campesinas que buscan apoyar a Pedro Castillo ¿quiénes están en el Fenatep? A esos se debe combatir”, indicó.

Asimismo, ha puesto en duda la renuncia del ministro de Defensa, José Luis Gavidia, argumentando que no es posible que una persona que haya comandado un importante operativo vaya a renunciar a sólo horas de presentar los resultados de la operación. “Estoy seguro que hay algo detrás de este operativo, Dios no quiera y se conozca de niños fallecidos o heridos y por eso hace un paso al costado. De ser así, el que va a cargar con la responsabilidad será el Ejército y eso no queremos porque nos van a enfrentar a la población”, indicó.

