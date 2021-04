El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, anunció que las labores escolares en su región iniciarán en zonas donde no existe incidencia de COVID-19, especialmente en zonas altas y comunidades de provincias como Caylloma, Condesuyos y La Unión. “Hay profesores que tienen ese don altruista de enseñar a los niños, muchos si quieren ir a enseñar a los niños”, indicó.

Cáceres lamentó que en estas zonas y comunidades no hay conexión a internet provocando que los niños no puedan acceder a la educación; sin embargo, anunció que vienen trabajando con japoneses para implementar este servicio en todo Arequipa pero eso demorará.

Explicó que en el 2020 se culminó labores presenciales en 100 instituciones educativas, siendo la IE. San Cristóbal de Yanaquihua (Condesuyos), el primer colegio a nivel nacional en reiniciar las labores escolares.

En ese sentido, este año se tiene la meta de reiniciar labores semipresenciales en 500 colegios arequipeños. De lado, aclaró que solo aquellos docentes, que de manera voluntaria deseen retornar a las aulas, podrán hacerlo de manera consensuada con los padres de familia y alcaldes.

Pruebas COVID y vacunación

Esto será previa aplicación de pruebas COVID-19 para evitar contagios; además, recordó que el Ministerio de Educación habilitó 273 colegios aptos para reiniciar labores semipresenciales en Arequipa.

“Hay profesores que tienen ese don altruista de enseñar a los niños, muchos si quieren ir a enseñar a los niños. Lo harán voluntariamente, a los que no deseen no se les puede obligar. Hay profesores que van a ir a educar a los pueblos donde no hay internet y los niños actualmente no acceden a sus clases, y para ello van a pasar las pruebas de COVID-19. En 2020 hubo profesores de 100 colegios que han enseñado en aula y nosotros reconocemos su labor”, mencionó.

El gobernador solicitó a Ministro de Salud aplicar la vacunación inmediata de los profesores del país, “desde Arequipa le pido, compren más vacunas para que puedan inmunizar a los profesores y así ellos puedan volver a clases, los profesores deben ser vacunados para garantizar la salud de ellos y los niños”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Municipalidad de Cusco compraría vacunas COVID-19 si se da marco legal