Acaban dos años con el fujimorismo liderando el Congreso y los resultados no podrían ser más desalentadores para el país y ellos mismos. Su legitimidad, que siempre trascurre por niveles bajos, se encuentra ahora más golpeada que de costumbre: nueve de cada diez peruanos desaprueban la labor del Congreso. Solo el 8% aprueba a Galarreta como su presidente.

Las razones que pueden explicar este descontento son varias, desde las crisis monumentales que han revuelto todo a su paso como Lava Jato, PPK y ahora Lava Juez, hasta la individualidad mediocre y despreciable de algunos cuantos legisladores que tienen más presencia mediática de la que deberían. Todo eso catalizado por el uso de una fuerza achorada que deja la impresión de que estamos ante un acoso desproporcionado contra los adversarios y de defensa cerrada a favor de los amigos. La gente está agotada, más si no ha existido una agenda legislativa propositiva en la que los peruanos se sientan representados.

No por gusto el 81% cree que FP no debe manejar más la Mesa Directiva. Tampoco es gratuito que la aprobación de KF esté por debajo del 20%. La Fuerza N° 1 no se ha detenido ni para respirar en demostrar un músculo que ha terminado doblegándolos a ellos mismos, menoscabando su futuro político, resquebrajando el camino para la candidatura de su lideresa y arrastrando al Congreso con ellos.

Son víctimas de su propio éxito electoral y no hay nada que permita pensar que la situación cambiará. Insisten en mantener la presidencia del Congreso, a pesar de que no cuentan con el perfil idóneo para el cargo. Que Chacón esté voceada dice mucho. Eso solo puede salir muy mal. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error, dijo Napoleón. El problema es que lo que está en juego es el futuro del país.