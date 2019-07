¿Es viable lo propuesto por el presidente?

Por: Sol Carreño



El presidente Martín Vizcarra ha hecho una jugada política en la que ha puesto nuevamente al Congreso contra las cuerdas de la aprobación ciudadana y ha dicho que la confianza que supuestamente le habían otorgado, en los hechos, le ha sido negada. ¿Dónde está la confianza que supuestamente le habían otorgado?, se ha preguntado. Y escogiendo el tema de la inmunidad –no por casualidad el más popular– ha explicado por qué considera que la confianza le ha sido denegada. El presidente ha sorprendido proponiendo una nueva reforma constitucional que, ha dicho además, deberá ser sometida a referéndum. ¿La propuesta está enmarcada dentro de la Constitución? Algunos especialistas ya han adelantado que sí. Varios congresistas ya se han pronunciado en contra. Lo cierto es que el mandatario ha anunciado la presentación del proyecto al Congreso de acuerdo al artículo 206 de la Constitución.

Nos vamos todos, ha dicho, previa mención de algo muy significativo: que luego de viajar por todo el Perú no ha habido un lugar donde no le pidieran que cerrara el Congreso. Ha mencionado, además, que la población no se siente representada por el Congreso.

La polémica medida ha sido tomada escuchando el clamor de la gente, algo que caracteriza la actuación del presidente Vizcarra para bien o para mal. La pregunta ahora es si eso es lo que más conviene al país.

Aunque el presidente ha mencionado que no quiere frenar (más) al país, lo cierto es que la economía no se beneficia de la inestabilidad. Quedan, además, preguntas importantes dando vueltas en el ambiente. ¿Cómo quedarán las reformas al sistema político que han sido aprobadas hasta ahora? ¿Qué reglas regirán el eventual nuevo proceso electoral? ¿Alcanzan los plazos para llegar a una renovación total en 2020? Y, sobre todo, ¿es viable lo propuesto por el mandatario?

Lo poco que queda claro es que el presidente ha declarado que la confianza supuestamente otorgada a su gobierno no se honró y, frente a esto, en lugar de cerrar el Congreso, le ha presentado un proyecto de reforma constitucional, con lo cual pone en sus manos el problema. ¿Qué decidirán? No es posible saberlo, pero parece improbable que vayan a aceptar sumisamente la propuesta presidencial.