Una propuesta audaz para combatir la ilegalidad (IV)

Previamente definimos que: (i) El dinero físico no deja rastro de transacciones, viabilizando la informalidad, la evasión tributaria y otros delitos. (ii) La moneda no es un bien consumible, solo es útil como medio de cambio o ahorro. Un mejor medio para transar la reemplazaría. (iii) Su valor lo da la confianza de los agentes en la promesa del emisor. (iv) La demanda por una moneda está en función de su universalidad como medio de pago. (v) Blockchain y Tango de Iota son tecnologías de registros distribuidos que logran sistemas incorruptibles e inmutables. (vi) El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ya propuso una moneda digital global que sustituya al dólar.

Con estas conclusiones, ¿qué debería cumplir una moneda digital o criptomoneda para que funcione el propósito buscado de reducir la informalidad e ilegalidad? (i) Que no coexistan las monedas física y digital. En esa coexistencia seguirán prefiriendo el cash como medio de fraude porque no es rastreable. (ii) Dado que debe suprimirse la moneda física, es el Banco Central quien deberá cambiar el papel moneda por la criptomoneda. Así mantendrá el control inflacionario y dará seguridad al respaldo de la emisión. (iii) Que no circulen monedas físicas de otras nacionalidades, evitando que ellas sean el canal del fraude, sino, siguiendo la sugerencia de Carney, que se junten varios bancos centrales y planteen una moneda digital mundial. (iv) Necesariamente debe ser bancarizada, incluidas las criptomonedas privadas. (v) La conectividad y acceso a medios digitales debe ser absoluta, para no dejar a ningún ciudadano afuera del sistema.

La conectividad total es menos onerosa que la evasión tributaria, lavado de activos, narcotráfico y demás delitos.