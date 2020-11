Leer las redes sociales de los trumpistas peruanos durante la noche del martes y ayer a lo largo del día fue un amargo recuerdo de que el espectro político local está extremadamente arrimado a la derecha. ¿Qué tipo de sinapsis se necesita para llegar a la conclusión de que Joe Biden es una amenaza comunista o un sacha madurista? No creo que se trate solo de desinformación.

Estamos tan rodeados de un conservadurismo adverso al cambio que cualquier centrista como Joe Biden es fácilmente convertido en un temido izquierdista. Como si por décadas Biden no hubiese sido representante en el Senado de Delaware, un estado que casi casi es un paraíso fiscal que utiliza beneficios tributarios para atraer a empresarios de todo el mundo. Biden es tan centrista que no ha querido hacer suya la propuesta para un nuevo acuerdo ambiental diseñado por el ala progresista del Partido Demócrata. Por eso es que él ganó las primarias de su partido y no Bernie Sanders o Elizabeth Warren, quienes sí son verdaderos reformistas: porque Biden representa mejor que nadie al establishment que busca regresar a la normalidad, pero sin abrir opciones a propuestas que amenacen cambiar las reglas de juego.

Los miembros del trumpismo peruano están tan cegados que se han sumado como verdaderas guaripoleras al preámbulo de fraude montado por el mismo Trump. Primero al autoproclamarse ganador cuando aún quedaban millones de votos por contar y, luego, al negarse a reconocer el resultado de ciertos estados claves que lo daban como perdedor, a pesar de que no hubiese nada que indique manipulación del resultado electoral.

Al escribir esta columna, aunque la cancha está bastante inclinada a favor de Biden, no es seguro quién ganará la elección, pero está claro que, para Trump y sus seguidores locales, la democracia sirve solo si se ajusta a sus intereses. Ténganlos anotados que a la siguiente querrán jugar así en casa.