Nos hacemos los suecos

El partido de ayer demostró que Suecia está en un gran nivel en muchos aspectos y que nosotros podemos estar a la altura. Es bueno que empecemos a compararnos con los grandes. ¿Cómo nos va en el mundial del desarrollo?

Suecia tiene un PBI per cápita cuatro veces mayor que el de Perú y, aunque no es una república, tiene una democracia mucho más sólida que la nuestra.

Suecia, en desnutrición, se lleva la copa al tener la menor tasa de desnutrición, mientras Perú se encuentra en el puesto 75 del ranking mundial.

Respecto a acceso a agua potable y a electricidad, Suecia también se lleva la copa del mundo. No hay en Suecia ninguna persona en el ámbito rural y urbano que no tenga acceso a estos servicios. En nuestro Perú rural, en cambio, aún hay un 81% de peruanos que no han logrado acceder a agua potable, ubicándonos en este tema en el puesto 100. Países como Ruanda tienen indicadores similares a nosotros.

Mientras en el Parlamento sueco existen parlamentarios que no están vinculados a la corrupción, al narcotráfico u otros escándalos, nosotros tenemos congresistas que se hacen los suecos y que, en vez de legislar para lograr un país más inclusivo y que dinamice mejor, gastan exorbitantes cifras en arreglos florales, frigobares, televisores 4K, entre otras gollerías. Con congresistas así, a mí también me provoca mandar a cerrar el Congreso, pero no podemos caer en medidas que van en contra de la institucionalidad pública. Como ciudadanos, tenemos mucha responsabilidad a la hora de darle un voto a un político. Que esta deslegitimación de la política sea nuestra oportunidad para decir basta y elegir mejor. No nos hagamos los suecos.