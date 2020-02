Si bien muchas revueltas en el mundo han empezado con el desencanto sobre políticas públicas, como el aumento en el precio de los pasajes, siempre se añaden temas previsionales. Quejas sobre el bajo nivel de pensiones o los intentos de aumentar la edad de jubilación terminan en el pliego de reclamos. Chile y Francia están en proceso de reformar sus sistemas de pensiones y proponen elevar la edad de jubilación y aportes. ¿Lo lograrán?

¿Quiénes son responsables de que se perciba las pensiones como bajas? La opinión pública culpa a los administradores de fondos o a los gobiernos, pero los culpables son los ciudadanos que desconocen cómo funcionan los sistemas previsionales y la necesidad de ahorrar. Esto ocurre en muchos países y Perú no es excepción, donde nuestros problemas son peores ya que solo un tercio de la PEA está en algún sistema, muy pocos aportan continuamente y casi todos los que se jubilan en el SPP están retirando su ahorro y quedarán sin pensión. Las críticas siempre son contra el sistema privado, que funciona mejor que el público.

Nuestra responsabilidad como sociedad es educar a las personas, explicándoles que no ahorramos suficiente y que el Estado no podrá dar pensiones decentes. Debemos tomar conciencia de que cada vez vivimos más y debemos alargar la edad de jubilación y ser conscientes de que eliminar las AFP implicaría volver al sistema público. ¿Cómo hacemos para que todos reciban el mensaje? ¿Será posible que los medios ayuden a comunicarlo? No lo hicieron cuando se discutió la Ley 95.5 o cuando se intentó obligar a los independientes a ahorrar. ¿Apoyarán la necesaria reforma que debemos acometer pronto? ¿Se podrá hacer en 2020 o tendremos que esperar al nuevo gobierno?