Y “diálogo para el consenso”. Con estos eslóganes y dejando atrás ideologías y partidos, adoptamos montones de leyes por amor al pueblo. La historia nos reconocerá como los representantes más bienhechores, educadores y honestos. ¡Y vaya que dialogamos! Entre nosotros y, si fastidia, con el Ejecutivo; ya entendió. Los acuerdos son muy productivos (¿?) pero nos exigen cantidades de creatividad, sapiencia, integridad, lealtad, sacrificio e hincistenzia.

Por envidia, ignorancia e intransigencia, nuestros detractores siempre encuentran algo para denigrarnos. Y lo más doloroso, el pueblo al que beneficiamos cada día más, no agradece y hasta nos desprecia y maltrata. No importa; su felicidad ante todo.

Ejemplos. Educación. Más maestros (desaprobados como aquí). Emasculamos a la Sunedu por elitista y antipopular. Creamos universidades como cancha, eliminamos exámenes de ingreso y derecho a títulos para todos; si no consiguen trabajo es su culpa. Salud. Medicinas baratas en toda farmacia privada. En el Minsa y Essalud es distinto; porque son del pueblo. Minería. Fin a la persecución a pequeños mineros solo por usar explosivos, envenenar ríos, suelo y gente y su amistad con los hermanos cocaleros, custodios de nuestra tradición con algunos “excedentes”. Justicia. Leyes para defender la majestad del Congreso y que no seamos amedrentados con denuncias, investigaciones, juicios y hasta sentencias. ¿Qué se han creído? Trabajo privado. Es libre; pero no hay. Público. Es sagrado y debe ser mejor remunerado; damos el ejemplo y nos atacan. Y eliminamos a Servir, porque los que estudian se creen lo máximo. Transportes. Por la inutilidad del MTC, Sutran, ATU y municipios, autorizamos todo vehículo y nos culpan de accidentes y muertes. Pobreza. La gente necesita dinero y se lo damos. Es el suyo; pero no se quejen si después no tienen ni para un té. Mujer. ¿Para qué quieren alternancia en las elecciones? ¿No tienen nada más que hacer? Gasto público. Dicen que lo perforamos y vienen con que el Consejo Fiscal, el déficit, la pérdida de calificación de deuda (¿qué será?). Si no saben trabajar, cambien al Ministro. Elecciones. Quieren excluir delincuentes que se han resocializado y el TC admite terroristas. Para asegurar que el Perú no retroceda, necesitamos alinear al JNE, TC, Reniec, ONPE y Defensor (¿de qué?); además de fiscales y jueces. Avanzamos cada día y dicen que el Perú se va al tacho. ¡¡Si serán!!

Para colmo de maldad, nos atoran con citas de extranjeros; que denunciaremos por difamación. “Cinco años estudiando leyes, para ver políticos sin estudios haciendo leyes. Cantinflas”; “El que paga para llegar, llega para robar. C. Gaviria”.; “Cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya. P. Coelho”; “Robar es un delito, pero arruinar el país es traicionar a la Patria. General José de San Martín”; y “Los políticos y los pañales deben ser cambiados frecuentemente y por la misma razón. B. Shaw”. ¡¡¡¡Insolentes!!!! Y, de postre, un gato entra al hemiciclo y dicen que viene por nosotros. Algunos colegas no están de acuerdo, pero son pocos y no hacen ni cosquillas. Nadie nos para porque somos el pueblo. Ni lo intenten.

