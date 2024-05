Las protestas de estudiantes en los campus universitarios de Estados Unidos contra Israel están alcanzando niveles preocupantes. El derecho a la protesta no está en duda; de hecho, los estudiantes universitarios son, por su edad y ámbito social, el grupo más adecuado para manifestarse por causas que consideran justas. Sin embargo, las razones detrás de algunas de estas protestas están generando controversia, especialmente en lo que respecta al apoyo armamentístico de Estados Unidos al actual gobierno israelí y al financiamiento que las universidades reciben de empresas con vínculos comerciales con Israel.

Si bien estos temas son objeto de debate legítimo, el problema surge con la incitación al odio. En varios campus universitarios se han escuchado cánticos que proclaman “muerte a los judíos”, lo que ha derivado en amenazas e incluso agresiones contra estudiantes que protestan contra los terroristas de Hamás y demandan la liberación de rehenes secuestrados tras la masacre perpetrada por esta organización terrorista palestina el 7 de octubre de 2023. En algunos casos, se ha permitido el acceso a activistas de organizaciones afines a Hamás, especialmente en Columbia.

Los estudiantes judíos se sienten inseguros al regresar al campus y muchos se ven obligados a optar por clases virtuales.

¿Son la mayoría de los estudiantes que protestan antisemitas? No, pero hay una pequeña minoría que los manipula que, al no reconocer el derecho del Estado de Israel a existir, sí lo son porque la forma contemporánea del antisemitismo se manifiesta, a diferencia del pasado, cuando se pregonaba en muchos lugares: “judíos, váyanse a Palestina” (colonia turca o mandato británica), “judíos, váyanse de Palestina”. Esto incluye no solo a Cisjordania y Gaza, sino a todo el Estado de Israel: los carteles y eslóganes son muy muy claros: “Del río (Jordán) al mar (Mediterráneo), Palestina será libre”, es decir, la destrucción y exterminio del Estado de Israel.

Miles de estudiantes bien intencionados están siendo manipulados por un pequeño grupo de individuos ideologizados y fanáticos, algunos de los cuales también son antisemitas.

