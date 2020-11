Presiento que la bestia rubia pierde hoy

Huelo que hoy gana, y por largo, Biden en USA. Por el robusto crecimiento económico y ese desempleo a niveles históricamente bajos, Trump tuvo bastante chance hasta la peste. Ahora sí creo que este rubio está enterrado y que eso será para mejor. Si bien me repugna esta izquierdización de un gran sector del Partido Demócrata, Biden es esencialmente un hombre decente moderado y eso es justo lo que necesita USA, como bien sostiene The Economist: un caballero mesurado que apacigüe tanta polarización y no un orate atrabiliario y patanesco que vive políticamente de alimentarla. ¡Lo que sí espero es que el Partido Republicano retenga el Senado para mantener a los demócratas a raya! Siempre he simpatizado con el PR, básicamente por su realpolitik en política exterior, por sus ideas económicas y porque se ocupan más de Latinoamérica. Pero a mí me gusta el PR de antes, ese de Goldwater, Nixon (venal, pero brillante), Reagan (elemental, pero decidido) o Bush padre (a años-luz de su hijo) y que hasta hace poco se encarnaba todavía en el difunto McCain o en Romney. No me gustó este PR de los últimos tiempos, atenazado por grupos religiosos fundamentalistas y belicosos intelectuales ideologizados (como los neocons) ni menos ahora capturado por un demagogo inmoral y prepotente, peligroso por lo evidentemente desequilibrado. Espero que esta derrota de Trump que presiento signifique una vuelta del PR al partido de derecha sensato, imaginativo y laico que otrora fue. Y los próximos cuatro años rezaré por la salud física y la lucidez mental de Biden, que desconfío mucho de esa “progre” de San Francisco que tiene como vicepresidenta, así como de Pelossi y muchos rojimios de su partido.

Nietzsche escribió sobre la magnífica bestia rubia que, lasciva, vagabundea codiciosa de botín y de victoria. Tal parece que hoy la bestia rubia regresará a Nueva York.