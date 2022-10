- Ese sonsonete de “los 200 años” es de ignorantes y demagogos. Como todo país promedio de la zona, el Perú tuvo sus buenos y malos momentos. Y hay que tener en cuenta que nuestro país es remoto en el planeta (el Canal de Panamá le conectó más recién en 1914 a Occidente) y tiene una particular geografía endemoniada, que recién comenzó a ser domesticada desde las carreteras que Leguía comenzó en los 20 y la posterior Panamericana. También la radio y el teléfono llegaron por esos años. Antes de 1950, las vías y los medios de comunicación eran muy, muy precarios. Imagínense lo difícil que debe de haber sido gobernar un país tan abrupto y balcanizado por desiertos, cordilleras, abismos y selvas, todos inmensos. Y la aplastante mayor parte de la población no hablaba español, era rural e iletrada, y vivía muy dispersa por la casi inaccesible Sierra, como lo reveló el censo de 1940. A ver, gobiernen eso y sin muchos recursos en el siglo XIX y gran parte del XX. No, no se puede juzgar tan ligeramente.

- Boric asumió la presidencia chilena el 11 de marzo pasado. No ha pasado un año y ya está con solo 26% de aprobación (no sé si ese terminará siendo su “piso”, como aquí pasa con Castillo, que tiene un 25% de descerebrados que todavía le apoyan ciegamente). Eso les pasa a los chilenos por votar por un chiquillo inútil y demagogo, que no había hecho nada relevante en su vida además de tan solo ser un revoltoso activista callejero (y con rumores sobre su salud mental). Esta gente incendiaria y bocona muestra todas sus limitaciones en el poder.

- Qué interesante que un indio (o hindú, como mejor se entienda) sea hoy el nuevo primer ministro británico. Es que la derecha inglesa (Partido Conservador) ha sido siempre más avanzada que el resto: el Reino Unido tuvo a un judío de premier (Disraelí, aunque converso) en el siglo XIX, algo impensable entonces en el resto de Occidente. Y tres mujeres han llegado al premierato, también con los mismos conservadores (Thatcher, May y Truss).