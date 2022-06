La educación en el Perú es el gran tema que debe unirnos como país. Sin educación no existe un camino posible al desarrollo. Y si hay algo que debemos mirar con atención y que debe ser uno de los puntos priorizados es la educación rural.

Tenemos décadas en las que la educación rural ha estado abandonada y millones de peruanos sufren este olvido. Nunca tendremos paz social si no somos capaces de reducir las brechas educativas de este sector de la población. Lo único que sacará al país de la confrontación, de la frustración y de los conflictos internos es la educación y en especial en las zonas rurales.

Para enfrentar este problema se requiere de una decisión política muy clara, que marque un propósito y una línea a seguir: un buen plan, una convocatoria a los sectores público y privado, así como desarrollar una gran capacidad de ejecución. En este último tema, la capacidad para ejecutar el plan solo es posible con un equipo de gente honesta, inteligente, preparada, inspirada y con muchas ganas de hacer algo trascendente por el país.

Debemos preguntarnos: ¿cumplimos con esos requisitos? Hasta ahora, no veo que caminemos en esa dirección, pues no se observa la priorización ni el liderazgo que este tema requiere. Esto no se trata de pequeños planes, algunas mejoras de infraestructura y algo de conectividad. Debemos enfocarnos en una solución integral que hoy está a nuestro alcance con la tecnología disponible, un poco de imaginación y ganas de producir un gran cambio en este sector. Debemos cerrar este círculo vicioso que limita las posibilidades que tienen nuestros estudiantes rurales si no cuentan con una educación de calidad. ¡No hay tiempo que perder!

