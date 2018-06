La masacre cotidiana

Ricardo Cotrina del Águila tenía sangre en el rostro cuando salió de su casa esposado por la policía. No era la suya sino la de su ex pareja a quien asesinó de un disparo en el rostro. El sujeto de 42 años, ex suboficial del Ejército Peruano, mató a Dani Ticona Batallanos frente a sus cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, en el tercer piso de su vivienda en Santa Anita. Los agentes encontraron a Cotrina con el arma en las manos. De acuerdo a los familiares de la víctima, Ticona Batallanos había terminado la relación por los constantes maltratos que sufría. Al ser trasladado a la sede de la fiscalía, el asesino alcanzó a exclamar: “Cuiden a mis hijos”. Según los familiares de Romina Díaz Nole (32), el feminicida había telefoneado a su mujer y acordaron verse en el condominio. A las diez de la noche llegó Romina, vendedora de diarios, e ingresó a uno de los departamentos con Brígido Cruz Rodríguez con quien habría sostenido una acalorada discusión. En un arranque de ira, Cruz, obrero de construcción, cogió una comba y golpeó varias veces a su pareja destrozándole el cráneo. La mujer quedó tendida en un charco de sangre. A las tres de la madrugada el obrero se comunicó con los familiares de su mujer, a quienes relató lo que había hecho indicando el lugar donde estaba el cadáver. La mujer fue encontrada muerta debajo de la cama de la habitación de su pareja en el asentamiento humano Sagrado Corazón de Jesús, en el distrito del Rímac. Se trata de Doménica Vélez Caysahuana (30), quien fue hallada estrangulada en el inmueble de Yoel Quispe Jorge, quien llamó a una prima de la víctima para confesarle que “se le había pasado la mano”. El sujeto se dedicaba a la venta de golosinas y mantenía una relación sentimental de dos años con Doménica, quien era empleada del hogar. Familiares de la víctima afirmaron que ella había decidido terminar la relación sentimental.

El feminicida, identificado como Jorge Luis Asunción Sangama (37), salió de su casa llevando en brazos a Patricia Paredes Barrientos (31), completamente ensangrentada. Asegurando que habían sido víctimas de un asalto a mano armada, Asunción Sangama la llevó de emergencia hasta el hospital Luis Negreiros Vega, donde falleció. Ante la Policía, el criminal adujo que “fue de casualidad”, asegurando que el disparo se produjo cuando manipuló un arma que casualmente encontró en su casa. Fabiana Mamani Apaza, la mujer que fue atacada por su esposo con un taladro encendido mientras dormía, aún sufre por las secuelas del brutal ataque. El director del hospital Milton Jiménez, informó que el caso de la mujer es de pronóstico reservado, ya que el agresor le ha producido un desprendimiento de retina en ambos ojos. Fabiana fue traída desde Arequipa la noche de ayer para ser operada de emergencia de un trauma ocular severo, es decir, graves heridas en ambos ojos que necesitan ser suturadas. El apodado “Monstruo de Pamplona”, Esteban Huamán Mantilla (37) degolló a una joven en el cuarto que alquilaba en el distrito de San Juan de Miraflores. El depravado amenazó a Paola Sandy Peralta Carhuavilca (22) con un cuchillo y forcejeó para llevarla a su habitación en Pamplona Baja donde trató de violarla sin conseguirlo pues la estudiante pidió auxilio a gritos y se enfrentó al sujeto, quien la acuchilló en el cuello, causándole instantánea muerte. La víctima estudiaba secretariado bilingüe y vivía con su hermana. El asesino –que fue capturado por la Policía- será acusado por el delito de tentativa de violación con subsecuente muerte.

Romario Amador Aco Rodríguez (19), asesinó de varias cuchilladas en el cuello a su ex enamorada porque no aceptó regresar con él. El asesino llegó hasta la casa de Sheyla Denisse Torres Aguilar (19) en Comas, pidiendo hablar con ella quien, de inmediato, escribió por WhatsApp a su madre a pedir ayuda. En medio de forcejeos, el sujeto logró ingresar a la vivienda y atacó a la joven, clavándole varias veces un cuchillo en el cuello. La estudiante se refugió en el interior del baño, donde murió desangrada. El homicida fugó y se escondió en su vivienda siendo arrestado horas después por efectivos de la comisaría de Santa Luzmila. El cuerpo de la joven fue hallado al interior de una vivienda ubicada en el jirón Canta en La Victoria. La víctima fue identificada como Marienella Porroa Correa de 29 años, mientras que el presunto homicida responde al nombre de William Capacyachi de 45 años. Según las primeras informaciones, la pareja había asistido a una fiesta, antes de que el sujeto acabara con la vida de su mujer golpeándola brutalmente en la cabeza. Todo indica que fueron los rasguños que el sujeto presenta en el rostro los que terminaron por delatarlo. Los vecinos del jirón Huayna Cápac en Comas despertaron con los gritos de una niña de cuatro años, quien salió a la calle la madrugada de ayer, pidiendo auxilio para su madre que estaba siendo acuchillada por su pareja, un sujeto identificado como Jean Carlo Hernández Quesada. Sin embargo, nada pudieron hacer pues, cuando llegaron, la victima, Geraldine Enriquez Panduro, ya estaba muerta. Según la madre de la víctima, Hernández la llamó, en estado de ebriedad, para confesarle el crimen: “me llamó borracho y me dijo que lo perdone porque no lo quiso hacer”. Cabe agregar que la víctima había denunciado al sujeto por agresión física, solicitando garantías para su vida. Al cierre de esta edición, el Presidente de la República Martín Vizcarra declaraba de interés nacional y prioridad del Estado la lucha contra la violencia hacia las mujeres.