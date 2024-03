Desde esta columna busco siempre dar un espacio a los reportes que constantemente están monitoreando y analizando la situación de la democracia, la libertad, el Estado de derecho, tanto de la región como del mundo. Esta vez quisiera poner el foco en el Informe Freedom in the world 2024 (Libertad en el Mundo) de Freedom House, cuya edición 51, que acaba de ser publicada a finales de febrero, analiza los derechos políticos y las libertades civiles en 195 países y 15 territorios de todo el mundo durante el año 2023.

Freedom House es una organización no gubernamental estadounidense que trabaja por la expansión de la libertad en el mundo, centrándose en los derechos políticos y las libertades civiles. Como parte de su trabajo de análisis publica anualmente el informe mencionado, que mide el grado de democracia y libertad política en el mundo. Y de acuerdo a la tendencia como ya vienen anunciando varios reportes similares no son tiempos esperanzadores para la democracia y la libertad. Según el reciente reporte apenas el 20% de la población mundial vive en países que califican como libres, mientras que casi el 38% vive en países calificados como no libres y el 42% en otros calificados como parcialmente libres, es decir la mayoría no vive en sociedades libres.

También se revela que en 2023 la libertad global decayó por decimoctavo año consecutivo, y que las libertades civiles y los derechos políticos disminuyeron en 52 países y solamente 21 países registraron avances. En esta línea, el informe da cuenta que uno de los causantes del deterioro global de la libertad fueron “los ataques al pluralismo, es decir a la coexistencia pacífica de personas cuyas ideas políticas, religiones o identidades étnicas difieren”. Una característica que no es ajena al contexto político y social peruano, ya que cada vez es más difícil dialogar sobre todo a partir de la discrepancia, y se hace política desde la diatriba y construyendo y atacando enemigos todo el tiempo.

Mirando las Américas los hallazgos muestran que 9 países sufrieron retrocesos y ninguno registró avances. Los 4 países con mayor puntuación son Canadá, Uruguay, Barbados y Chile y aquellos que tienen la peor puntuación son Cuba, Venezuela y Nicaragua, que junto con Haití son los países no libres de la región.

El Perú es uno de los cinco países con mayor deterioro en su calificación, pues perdió −4 puntos, registrando la mayor disminución en las Américas y vuelve a ser categorizado como parcialmente libre, posición en la que cayó en el reporte anterior que medía el año 2022.

Además, el informe encontró que entre las amenazas significativas que afectaron libertades específicas o las libertades de grupos específicos a lo largo de 2023 fueron: grupos de crimen organizado amenazando las instituciones democráticas, la seguridad y la libertad; la supresión de la libertad de practicar la religión elegida; el ataque a los derechos de las personas LGBTIQ+ mediante leyes restrictivas; y las deportaciones arbitrarias y el ejercicio de violencia física contra migrantes y refugiados.

En palabras de Michael J. Abramowitz, presidente de Freedom House, la libertad global dio un enorme paso atrás en 2023 y el Perú no es ajeno a esa tendencia de declive que afecta derechos, libertades y erosiona nuestra democracia. No será fácil revertir la disminución de la libertad global sobre todo en un país cada vez más polarizado, con autoridades indiferentes, con escaso apoyo público a la democracia y su funcionamiento, y que está en constante agitación política, además golpeado por la corrupción, el crimen y la inseguridad ciudadana. Los líderes de la sociedad civil, incluidos quienes pretenden entrar a la política en las próximas elecciones no deben descuidar una lectura a estos reportes para estar informados y realizar propuestas para revertir a tiempo la caída porque como se anuncia vienen tiempos complicados para la libertad y la democracia en todo el mundo.