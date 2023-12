[OPINIÓN] Richard Arce: “Navidad del pobre...congresista”.

Los congresistas están tan muertos de hambre que en plena crisis económica que vive el país van a gastar la friolera suma de 6.5 millones de soles en canastas navideñas, para eso se han asignado una tarjeta VISA por 1,700 soles para que se despachen con todo en esta Navidad.

Ya se ha vuelto una costumbre que en las instituciones públicas se otorguen canastas navideñas a todos los trabajadores de diferente valor y envergadura, por lo que no iba a ser la excepción del Congreso que tenía que engreír a los esforzados padres de la patria, que se desgañitan trabajando de sol a sol, tan es así que por las jornadas agotadoras de trabajo que tienen, ahora siguen despachando en virtual.

Por eso se ve las comisiones prácticamente en silencio, en unas salas completamente vacías, hasta los asesores brillan por su ausencia, si no fuera por el presidente que preside, sería una sesión fantasma; no hay debates, aparecen en virtual solo a la hora de votar, porque si no, les descuentan, y para los congresistas sería un sacrilegio meterse con la plata que perciben.

Hasta aquí he tratado de ironizar, para no hacer catarsis de otra manera, porque realmente es indignante lo que viene sucediendo en el Congreso, con la farra fiscal que están haciendo con los fondos públicos para asignarse bonos y canastas navideñas en un contexto donde se nos exige austeridad en los gastos y optimizar los exiguos recursos que disponen para el funcionamiento del país.

Pero, lo que más ha generado indignación han sido las respuestas estentóreas y desatinadas que han dado los congresistas para justificar este despilfarro. Son tanto de derecha como de izquierda los que han salido a defender sin ninguna vergüenza este despropósito, que todavía lo exigen como si fuera un derecho que les asiste y mostrando todo el desprecio por el bien público.

Lo más risible han sido los argumentos que aluden a un supuesto trabajo, cuando siguen en virtualidad, su producción legislativa es paupérrima y además están entre congresistas delincuentes, que cada día salen con un escándalo distinto de corrupción o aprovechándose del cargo para otros fines, todo un despropósito e ignominia para el país.

Tenemos que entender que estos congresistas ya perdieron la vergüenza y el decoro. A estas alturas están actuando como aves rapaces, capaces de levantarse en peso a todo el Estado; sigamos denunciándolos, no les vamos a permitir que destruyan la institucionalidad del país.

