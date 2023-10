Los países, al igual que cualquier familia, están sujetos a una restricción presupuestaria; es decir, se dispone de recursos limitados para atender múltiples necesidades. A menor disponibilidad de recursos, la priorización en la asignación de los recursos se convierte en más importante.

Por eso, es imprescindible que los gobernantes tengan claro el orden de prioridades. Si analizamos el presupuesto público 2023 del Perú, vemos que los sectores en los que se pone mayor prioridad son Educación S/42,064 millones (19.6% del presupuesto) y Salud S/26,983 millones (12.6% del presupuesto); sin embargo, la calidad del servicio que recibe el ciudadano es deplorable.

Como país hemos hecho en los últimos años un esfuerzo fiscal importante por aumentar la asignación de recursos para las inversiones que requiere el sector Salud. Aun así, debido a la mala gestión, poca ejecución y corrupción, las prestaciones que los peruanos recibimos de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y provincial) son malas, muy malas o inexistentes.

A continuación, cito algunas cifras que ilustran nuestro desolador panorama de la salud pública: 42.4% de los niños de 6 a 35 meses padece de anemia; uno de cada dos establecimientos de salud público del nivel 1 de atención no tiene médico; nueve de diez establecimientos de salud públicos no tienen infraestructura ni equipamiento adecuado; solo el 43% de postas médicas y policlínicos públicos atiende al menos 12 horas; S/1,900 millones gastados en 14 hospitales paralizados; más de S/8,000 millones asignados al presupuesto de inversiones del sector en los últimos cinco años y dejados de ejecutar.

A pesar del esfuerzo fiscal por dotar de mayores recursos al sector Salud, el gasto público per cápita anual del Perú es de S/874, equivalente al 40% de lo que gasta Chile y al 16.5% del gasto de los países de la OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, del cual el Perú es miembro desde marzo de 2009).

En términos de médicos por habitantes, también estamos rezagados respecto a países vecinos y socios en la Alianza del Pacífico. Chile tiene 28.4 médicos por cada 10,000 habitantes; Colombia 23.3, y Perú, únicamente, 16.8.

Por ello, necesitamos una reingeniería en la estructuración del presupuesto, a fin de optimizar los recursos en inversiones y en cubrir la brecha del personal médico; sobre todo en los establecimientos del primer nivel de atención es urgente, y demandará abordar el tema con recursos, pero también con amplitud de criterio y pragmatismo.

El acceso a la salud de calidad es una de las cosas elementales que los ciudadanos debemos esperar del Estado y una promesa que no puede seguir incumplida. Si algo hay que priorizar, si alguna batalla hay que librar, es esa.

PD.: Nuevamente recomiendo a las autoridades tomar nota del informe realizado por Videnza Consultores por encargo de Comex titulado “Situación actual del mercado de salud peruano”.

