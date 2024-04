Uno de los principales problemas que la población debe enfrentar debido a la deficiente gestión de autoridades y funcionarios son las obras paralizadas para las cuales se han destinado millones de soles y que, en lugar de beneficiarles, permanecen durante años como elefantes blancos, es decir, enormes estructuras sin uso.

De acuerdo a nuestro análisis, existen 2,299 obras públicas paralizadas por un costo de inversión cercano a los 26 mil millones de soles, de los cuales 13 mil millones no se usan mientras el proyecto se encuentra estancado.

Las causas de las paralizaciones son diversas, pero un grupo importante se pudo haber evitado si los gestores de las entidades públicas atendieran oportunamente a las alertas formuladas como resultado del control concurrente que despliega la Contraloría General en todo el país.

Recordemos que control concurrente, como parte del control simultáneo, evalúa y acompaña de manera preventiva, sistemática y multidisciplinaria a un proyecto en curso, mediante hitos de control estratégico, con los cuales se alerta a los gestores públicos situaciones de riesgo para que se corrijan y se eviten perjuicios al Estado o, como ya hemos dicho, se impidan paralizaciones.

De acuerdo con la Ley 31358, el control concurrente se ejecuta a las inversiones que demandan el uso de recursos públicos por montos mayores a los S/5 millones, y a las contrataciones de bienes y servicios (que no formen parte de una inversión) mayores a S/10 millones, con la finalidad de asegurar que estas inversiones y contrataciones se realicen con eficiencia y eficacia.

En el año 2023, considerando la totalidad de servicios de control, se emitieron 8,049 informes de control concurrente, en los cuales se detectaron 19,649 situaciones de riesgo, cuyas acciones o medidas correctivas requieren la mayor proactividad para enfrentar los riesgos identificados durante la fiscalización.

¿Por qué ignorar las advertencias si se pueden prevenir mayores perjuicios? Si se ignoran las alertas del control concurrente, el país enfrentará las consecuencias negativas y esto podría implicar desde problemas menores hasta situaciones más graves, como el incumplimiento de las exigencias técnicas en materia de infraestructura, sobrecostos y hasta la paralización de obras.

¿Saben cuánto se puede ahorrar al Estado si los gestores atienden las alertas del control concurrente y corrigen los errores? De acuerdo con el cálculo realizado por la Contraloría General, el ahorro ascendería a S/921 millones.

Explico. En 2023, solo en el marco de la Ley 31358 que dispuso la expansión del control concurrente, aplicamos esta modalidad de control a 1,650 inversiones, las cuales tienen un costo actualizado de 174 mil millones de soles y un saldo por ejecutar de 121 mil millones de soles. En los 4,157 informes de control emitidos sobre este total de inversiones, se identificaron 12,555 situaciones adversas que tienen un impacto en las inversiones y que están en proceso de ocurrencia, y de las cuales 2,563 tienen una potencial recuperación monetaria por parte de la entidad.

De esta manera, calculamos que el Perjuicio Económico Potencial Evitado al Estado fue de 921.6 millones de soles, como resultado de las alertas emitidas sobre el pago por prestaciones ejecutadas parcialmente o no sustentadas, penalidades no ejecutadas, pago por prestaciones no ejecutadas de acuerdo con el contrato, entre otros aspectos relevantes que pueden corregir los gestores a tiempo.

Esto significa que, por cada sol invertido en la realización de los servicios de control concurrente, se obtuvo un beneficio potencial mayor a 4 soles, lo que muestra la alta rentabilidad de la aplicación de este modelo de control.

Reitero mi pregunta: ¿por qué ignorar las advertencias si se puede prevenir? Por lo observado, podemos saber que la corrupción y la incompetencia evita, incluso impunemente, que se adopten acciones para corregir los problemas evidenciados. Quisiéramos dejar de hablar en condicional, y poder afirmar con convicción que el control concurrente sí le ahorró al Estado casi mil millones de soles en 2023. Pero también, que las situaciones adversas no se corrigen por sí solas; se requiere del compromiso, y la atención de las autoridades y funcionarios. El llamado para que cumplan con su deber está dirigido hacia ellos. Ignorar estas situaciones y no tomar acción aumenta la exposición a riesgos y las consecuencias negativas, lo que finalmente repercute en millones de peruanas y peruanos.

