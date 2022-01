¿Quiénes fueron a Breña? Al presidente Pedro Castillo no le interesa ni le interesó dar a conocer detalles de estas visitas nocturnas y oscuras, fuera de Palacio, con eventuales proveedores y lobistas. La fiscal Zoraida Ávalos, antes de vacacionar, ha iniciado una investigación que nace muerta. No hay lista y no hay intención de dar cuentas.

La palabra de maestro, después de seis meses, está devaluada y no porque se haya comprobado improvisación y falta de experiencia, sino porque no existe un verdadero propósito de enmienda para una ruta de gobernabilidad clara. Hay una enorme incapacidad de delinear y delimitar objetivos. Castillo sigue pensando como un dirigente sindical que no separa y no diferencia lo público de lo privado. A decir verdad, no solo él. Su gabinete, el segundo que va camino a ser cambiado, no tiene liderazgo y menos cohesión.

Quedó agujereado por la censura del ministro de Educación, a dos meses del retorno a clases, y la primera ministra Mirtha Vásquez luce disminuida, debilitada. El titular del MTC, hombre de confianza del presidente, con muchos cuestionamientos, curiosamente ha encontrado aparente respaldo en los extremos del Congreso.

¿Por qué será? Y el titular de Justicia, Aníbal Torres, aparece con pataletas permanentes contra los medios de comunicación sin interés de comprender lo que es verdaderamente la libertad de prensa y su importancia democrática. La tercera ola del COVID es una realidad y será una prueba de fuego teniendo en cuenta que alrededor del 80% de los ciudadanos (estadística MINSA) están vacunados. El país medirá si más allá de la inmunización que continuó, el gobierno ha trabajado en una mejor respuesta del sistema de salud.

El silencio perpetuo de respuestas claras de Castillo sigue agudizando la falta de confianza en el presente, cortando cualquier posibilidad de futuro. Estos seis meses de (des)gobierno son para aterrar a cualquiera, sobre todo al ciudadano (pueblo) que vive con las justas, que son la mayoría. No importa si eres de derecha o de izquierda. Importa que no te están dando la oportunidad de un país mejor. Hasta ahora, solo te están dando un país peor.

