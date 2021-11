Nuevamente, el Congreso de la República nos trae sorpresas amargas. No, no me refiero al reciente intento de vacancia como argucia legal para sacar del poder al presidente que, aunque no gusten sus nombramientos y enfoques, ganó democráticamente las elecciones, sino a un proyecto de ley que no tiene ni pies ni cabeza. Me refiero al proyecto de ley 837-2021, que pretende formalizar las posesiones informales, es decir, las invasiones.

Espera, ¿pero acaso no trataron de formalizarlas hace poco y se armó tanto reclamo técnico y alboroto mediático que tuvieron que echarse atrás? Esto es cierto pero, en este caso, la conchudez es aún mayor, pues no solo se busca formalizar la ocupación informal, sino que se pretende hacerlo en aquellos lugares que son arqueológicos y/o históricos. Y también en zonas de protección y tratamiento paisajista. Esto es tan ridículo en sí mismo pero, especialmente, en un país que se precia de su patrimonio prehispánico y milenario. Parece que no ha sido suficiente con el abandono y la continua depredación a las huacas, sino que también ahora debemos convalidar su ocupación, destrucción y pérdida total.

La congresista Digna Calle, de Podemos, es quien ha presentado este proyecto de ley que da vergüenza pues de Digno no tiene nada y más bien está en la Calle. El Colegio de Arquitectos del Perú bien ha hecho en pronunciarse e indicar que este tipo de iniciativas “incentiva la continuidad de las mafias de tráfico de terrenos, al formalizar procesos que todos debemos combatir”. Así también hace un llamado al Ministerio de Cultura para que deje clara su posición de defensa del patrimonio frente a esta amenaza. ¡Ya es suficiente!

Ya estamos cansados de vivir en alerta constante ante las afrentas que nuestras ciudades y territorios sufren constantemente y que merman nuestra calidad de vida. Ya estamos cansados de cuestionar a quienes se supone nos representan pero, en realidad, representan solo a unos intereses particulares. Ahora se vienen las elecciones regionales y municipales. ¿Volverá a repetirse nuestra condena de tener pésimos representantes? La ciudadanía activa, honesta y responsable no debe permitirlo.

