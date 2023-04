“Muchas gracias por este evento. Me emociona mucho saber que se preocupan por mí no solamente como trabajador sino también como familia”. Ese fue el comentario que me dio un padre de familia que había llevado a su hijo a un evento de tamizaje.

El evento se llevó a cabo esta semana en el centro comercial Megaplaza de Cañete y participaron los hijos de trabajadores de varias empresas que operan el centro comercial. Se acercaron aproximadamente 30 madres y padres de familia con sus hijos. Todos tremendamente motivados a participar, porque las madres han escuchado de la anemia y que es un problema que deben evitar en sus hijos, pero pocas saben cómo hacerlo. Por lo tanto, estuvieron muy contentas de ver que la empresa en la que trabajan ellas o sus esposos, sí se preocupa por ellos, por sus hijos y por sus familias.

El resultado no fue sorprendente, pero si lamentable; más de la mitad de los niños y niñas tenían anemia. Esto no es una buena noticia obviamente, pero la buena noticia es que ahora esos padres ya saben la situación de sus hijos y han sido informados sobre cómo sacarlos de la anemia. Se les compartió material educativo y profesionales en nutrición les dieron guías y recomendaciones para manejar este problema de una manera positiva y efectiva.

El agradecimiento de las madres y los padres que participaron fue muy profundo. La conexión emocional fue realmente grande entre todos los presentes. Abrimos la mente y los corazones de todos. Solo llegamos a 30 niños en este evento. Las empresas privadas se pueden sumar y así llegar a miles de niños en todo el país. Y la ganancia será de todos.