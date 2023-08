En las primarias de Argentina, el candidato Javier Milei superó largamente a los candidatos de los partidos tradicionales. Los titulares de los diarios al día siguiente expresaron una gran sorpresa: “Shock Electoral” dijo el diario La Nación; “Milei dio la sorpresa en todo el país” tituló Clarín; “Octubre en llamas” expresó Pág. 12; así se mostraron prácticamente todos los medios de comunicación.

Conozco bien el país, porque viví allá casi 10 años en la década de los 90. Para mí no fue sorpresa la victoria de Milei. Estuve en Buenos Aires en abril y en Mendoza en mayo de este año. El dolor que vi en la sociedad fue terrible. Nunca había visto tantos argentinos tan golpeados por una terrible inflación y peor devaluación. Nunca había visto tanta pobreza y tanta gente pidiendo limosna en ese país. Y tampoco tanta frustración con sus gobernantes incapaces, corruptos e indolentes.

Lo que a mí me ha sorprendido es que, para los medios y las élites de Argentina, la victoria de Milei haya sido tomada con sorpresa. Claramente, están desconectados de la realidad que vive ese país. La mayoría de los políticos y empresarios simplemente vieron a Milei como un loco radical que no tenía ninguna posibilidad de ganar y tampoco los equipos para gobernar. Miraban a Javier Milei con desprecio en lugar de mirar lo que sienten las personas.

No sé si Milei ganará o no las elecciones, pero si yo fuera argentino no dudaría en votar por él, porque su país, al igual que el nuestro, necesita un cambio de ciclo. Necesita sacarse de encima a esa casta corrupta de políticos que son izquierda que han destruido un país extraordinario y han llevado a la mitad de los argentinos a la pobreza.