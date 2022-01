Al fin la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió investigar al presidente Castillo (con lágrimas en los ojos, seguramente) por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado en su calidad de autor y colusión en calidad de partícipe. Sin embargo, en el mismo acto “suspendió” la investigación en lo que respecta a Pedro Castillo, aduciendo la inmunidad, según dijo, que trasciende el ámbito procesal penal. Lo cierto es que el texto constitucional solo habla de prohibición de acusación, por lo que las puertas del prevaricato se abren de par en par para la magistrada.

Las graves denuncias que devinieron en investigación preliminar de la Fiscalía han generado reacciones como la del periodista Augusto Álvarez Rodrich, quien no ha dudado en expresar a boca de jarro que “Pedro Castillo se fugaría del país por escándalos de corrupción en su gobierno” y que este “no terminaría su gobierno en 2026″. Las frases sentenciosas de Álvarez son el “río que suena” de una vacancia que por más lejana que parezca, crece en intensidad. El sombrero no te hace honesto, humilde o impune, Pedro.

Por otro lado, el canciller de la República Oscar Maúrtua no tuvo mejor (peor) idea que alborotar la platea política aduciendo que “hay seguridad jurídica en el Perú para inversores”. Parece que el alegre canciller no ha tomado en cuenta que ya han fugado al exterior veinte mil millones de dólares, empresas mineras amenazan con irse y se pierden posibilidades de inversiones extranjeras por la inestabilidad de un gobierno absolutamente frágil, que no disimula su altanería insultante al propio estilo “castrochavista”.

El resultado de los dislates estructurados por la izquierda radical y progresista que gobierna es el mensaje de alerta del gobierno de los EE.UU., que ha advertido a sus ciudadanos que viajan al Perú sobre los peligros latentes que existen en el Perú: la criminalidad y el terrorismo. Hace mucho que no se tenía esta calificación (que nos da un mal aspecto internacional) del gigante norteño. Esperamos que no se corra traslado a otros continentes, porque ello afectará más los magros bolsillos de los peruanos, en especial de aquellos que viven del turismo.

Finalmente, lamentamos la tremenda dificultad de la derecha peruana para consolidar una sola candidatura que sería el verdadero muro de contención contra las pretensiones radicales de hacerse del país a fuego lento. La presencia de 10 candidatos a la Alcaldía de Lima no va a ayudar en ese propósito; al contrario, fortalecerá la izquierda y, con ello, habremos perdido muchos por la terquedad de pocos.

Es hora de replantear, de sentarse a concertar, de trabajar estratégicamente. Es lo que corresponde por el bien de todos.









