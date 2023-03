La semana pasada, en Quito, Ecuador, conversaba con el taxista que me llevaba al aeropuerto y me preguntaba qué pasaba en Perú y si la situación estaba muy difícil. Le transmití mi punto de vista sobre la situación actual y llegamos al tema de la corrupción. Me empezó a comentar de los tremendos problemas de corrupción que ellos también tienen y finalmente me preguntaba: ¿qué es lo que pasa con nuestros países en América Latina?

Mi respuesta fue que muchos de los problemas que hoy tenemos es por una mala educación y formación de ciudadanos, que desde hace más de tres décadas la educación en la región se viene degradando sistemáticamente y que no vamos a poder salir de este problema si no emprendemos una verdadera revolución educativa.

El director global de educación del Banco Mundial, Jaime Saavedra, ha publicado recientemente un artículo donde afirma que 4 de cada 5 alumnos de primaria en América Latina podrían no alcanzar los niveles mínimos de conocimiento y esas pérdidas de aprendizaje podrían significar una reducción del 12% de sus ingresos futuros.

Al margen de esa reducción de sus ingresos en el futuro, la frustración que esta pérdida de aprendizajes genera es una gran frustración en los alumnos que no les permite desarrollarse plenamente, generando mayores brechas entre aquellos que tienen acceso a una educación de calidad y aquellos que no lo tienen.

Esa frustración en miles de latinoamericanos y la falta de sentido del bien común, genera gran parte de los problemas que tienen nuestros países. Necesitamos decisión política para emprender las reformas, un equipo calificado con gran capacidad de ejecución y estabilidad para los que dirijan la educación del país.