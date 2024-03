Perú será nuevamente sede de los Juegos Panamericanos 2027. Al igual que en la ocasión anterior, estoy seguro de que todos nos alinearemos con un objetivo común: que este evento sea mejor que el organizado en 2019.

En esa oportunidad, se logró la unión del sector público y privado, se convocó al mejor equipo, se asignaron los presupuestos, agilizaron procedimientos y se brindó el respaldo y autonomía al equipo a cargo. El resultado fue una gran demostración de lo que se puede lograr cuando hay liderazgo, autonomía, un buen plan y un equipo capaz. Las autoridades deportivas internacionales catalogaron esos Juegos Panamericanos como uno de los mejores a la fecha.

¿Por qué no hacer algo similar con la educación? ¿Por qué no trazarnos un objetivo común en la mejora de la calidad educativa? ¿Por qué el país entero no se alinea con la urgencia de mejorar significativamente los aprendizajes de nuestros alumnos?

Falta liderazgo. Debemos dejar de lado ideologías y dogmas, y poner a los mejores talentos al frente de la educación, lejos de la influencia política. Estos líderes deben ser capaces de convocar a todo el país, y se les debe otorgar independencia, autonomía administrativa y financiera por un periodo mínimo de 6 años. Así, podrán trazar un plan de mediano y largo plazo, aligerar procedimientos y obtener todas las facultades necesarias para cumplir con el encargo.

Si logramos hacer esto, el éxito que tuvimos con los Juegos Panamericanos, lo replicaremos con la educación. La educación es el único camino que tenemos para hacer de este país un mejor lugar para vivir.

