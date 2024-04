No hay ninguna posibilidad de mejorar nuestro sistema educativo con ministros que duran un promedio de 6 meses. No podemos convocar a los mejores técnicos y gestores si no les concedemos estabilidad, independencia administrativa y financiera por al menos 6 años. Es imposible estructurar un plan de mediano y largo plazo con cambios constantes que perjudican al sistema educativo.

¿Quién es responsable de este deterioro? La política, la demagogia, la ideología y el sectarismo. No podemos condenar a nuestros estudiantes a una educación de baja calidad.

Esta es mi columna quincenal número 100, y me frustra tener que seguir escribiendo sobre algo que vengo señalando desde 2019. En ese entonces, indiqué que en los últimos 19 años habíamos tenido 14 ministros, un ministro cada 14 meses. Hoy, la situación ha empeorado.

¿Hasta cuándo estará el sector educación bajo la esfera política? Una de las pocas entidades públicas que funciona bien es el BCR. ¿Por qué no exigimos a nuestros congresistas y autoridades que diseñen una estructura similar a la del BCR para el sector educativo? Una estructura que permita convocar a los mejores y así iniciar un camino de esperanza para los estudiantes. Quizás la respuesta esté en la falta de sentido de urgencia que tenemos sobre este problema, lo que se refleja en las encuestas de opinión, donde el problema de la calidad educativa aparece en sexto o séptimo lugar.

Nunca seremos un país desarrollado ni tendremos paz social si no somos capaces de reducir la brecha entre aquellos que tienen o no acceso a una educación de calidad.

