La semana pasada, Intercorp realizó la tercera edición del Cometa Fest, un evento donde invitamos a miles de estudiantes a nivel nacional que están terminando sus estudios en las escuelas públicas y privadas del país, con el fin de llevarles un mensaje: a la edad que ustedes tienen, en esta vida, ¡casi nada es imposible! Esto para motivar a los jóvenes a que miren más allá de su imaginación, motivándolos con experiencias inspiradoras de peruanos y latinoamericanos que, partiendo desde abajo, hoy triunfan en el mundo en diversas áreas.

En esta ocasión diseñamos el “cuarto de los miedos”, donde les pedimos a los más de 16 mil asistentes que nos escriban de forma anónima en un papel cuáles son sus miedos en esta etapa de transición del colegio hacia los estudios superiores y los peguen en la pared. Con la pared totalmente llena pude ver que se repetían cuatro miedos: no sé qué estudiar; tengo miedo de estudiar una carrera y que esta no sea lo que me gusta; tengo miedo de defraudar a mis padres, y tengo miedo de no ingresar a la universidad.

Estos temores nos hacen notar que muchos aún no están preparados para esta transición, que no tienen claro qué quieren hacer en la vida y que muchos siguen estudiando una u otra carrera por presiones familiares. Es tarea de las escuelas preparar a nuestros estudiantes para que, al concluir sus estudios, tengan claro su propósito en la vida y que enfrenten exitosamente esa transición. Asimismo, las familias deben respetar las preferencias de sus hijos y no ejercer presión por una carrera o universidad, caso contrario enviaremos a nuestros estudiantes e hijos al fracaso.

VIDEO RECOMENDADO