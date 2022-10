Cada semana trae peores noticias. ¿Cuál nos hará más daño y robará más esperanza? Los escándalos de corrupción en todo ámbito y nivel ya no son noticia. Son rutina que exigiría muchísimos fiscales y jueces para contener la pandemia. Obviamente, para eso no habrá “presupuesto”. No son suicidas. Amárrense. “Nada es tan malo que no pueda ser peor” (Ley de Murphy).

Elecciones domingueras. Alguna luz aquí y allá no compensan el desastre que traerán los elegidos y por elegir. Vienen con mochilas rebosantes de lo peor, representando intereses que deben ocultar. Primera prioridad: mejorar su situación económica personal, familiar y de amigos. ¿Al gobierno?, socios y al de la tricandidata les fue fatal. A otros denunciados les fue muy bien. Gobiernos regionales y alcaldías serán más voraces y eficaces en la desintegración del país. Excepciones, siempre. La oposición en Lima y otros lugares tiene una oportunidad, que será torpedeada. ¿Y el gobierno? Seguirá su tarea de hacer llover millones sobre los elegidos. Curioso; el dinero proviene de actividades que se empeña en destruir: minería, agricultura moderna y toda la que huela a formalidad. ¿Qué hará cuando se acabe?

El Congreso denegó al presidente un viaje a Europa. ¿Temía que aceptara la hospitalidad de Rafael Correa en Bruselas o de otras capitales centroamericanas; o perdiera familiares, funcionarios y amigos en el trayecto? No se sabe. Pero se evitó más vergüenza.

Y la OEA. Fue invitada para aplaudir la calidad de estadista del gobernante y el nivel mundial de su “gobierno”. Agenda: lucha contra la desigualdad y discriminación. ¡Bravo! ¿Pero de qué hablamos? Las hay de tipo económico, racial, social y otros. También hay desigualdad cuando es más fácil robar al pueblo (entendamos de una vez que nadie roba al Estado, gobierno regional ni alcaldía) que arrancar la cartera de una anciana. Y discriminar (DLE: seleccionar excluyendo) cuando personas que demuestran honestidad, competencia y experiencia no son nombradas a ningún cargo público. ¿Quieren más casos? Sobran.

Obviamente, se aprobaron una declaración y resoluciones sobre todo lo ya aprobado muchas veces. Con los actores que hay, también irán al archivo. Eso es tan latinoamericano. Los solemnes compromisos con la democracia parecen de adorno, porque cuando debe exigirse el cumplimiento de obligaciones jurídicas, el payaso de turno chilla ¡injerencismo! Y sin democracia no hay equidad, justicia, seguridad ni progreso. Perú votó por el retiro de la OEA del representante de Guaidó confirmando su adhesión al chavismo.

Nuestro pueblo luchó milenios para crear las papas que alimentan al mundo. Hoy, no las puede comer. El sexto ministro de Agricultura también quiere comprar fertilizantes. Cuando y si lo consiguiera, habrá menos peruanos que alimentar. Trágico. Pero el secretario general Almagro declaró que el presidente era un astro de la agricultura. Esta semana hay nuevo procurador general del Estado con nutrido prontuario, la fiscal de la Nación avanzó sus denuncias penales al presidente, el canciller pasó a censurable y el “telonero” invitado cerró la fiesta con un tufillo de motel. ¿Qué vendrá la próxima?

