[Opinión] Gino Pomar: Sin salida

Así se encuentran muchas cosas en nuestro país y el fútbol no es la excepción. Pareciera que todo lo malo es muy contagioso y no es fácil deducir quién pasó el virus de la intransigencia e ineptitud al otro. Lo que sí vemos es que en la FPF y su Liga 1 no saben qué hacer para desenredar la madeja que ellos mismos se encargaron de enredar. Y todo viene ocasionando una tremenda inestabilidad que va a causar más retrocesos en nuestro alicaído deporte, en el más popular.

Como si fuera poca cosa la preocupante situación de violencia que vivimos, que de por sí no permite el inicio del torneo de fútbol profesional por la falta de seguridad, tenemos también la insensata lucha por los derechos de transmisión de los partidos. Pero si usted cree que ese es todo el problema, pues se equivoca; hay más. La propia FPF, vía su Comisión de Licencias, suspendió la participación de los clubes Municipal y Binacional, equipos que se alistaban para jugar en la Liga 1; dice la resolución que es por infracción al Reglamento de Licencias. Es decir, ¡agárrense que el fútbol nacional está en caída libre!

Es que en la FPF se han vuelto casi expertos en desatinos: reiterados campeonatos de la Liga 1 con participantes impares, con bolsas de minutos que no gravitan en grandes beneficios; Liga 2 casi sin atractivo, también con participantes impares; Liga Femenina con algunos equipos que no pagan a sus jugadoras, con planteles que no tienen dónde entrenar. En la Liga 1 hasta vimos entregarse un trofeo al que se le cayeron las letras ni bien fue puesto en manos de sus ganadores; esto puede sonar risible, pero habla de la organización, compromiso y hasta de la capacidad de sus autoridades.

Mientras tanto, en la cancha se pierde todo lo que se juega: la selección sub-20 cayó en sus cuatro cotejos disputados en el Sudamericano de la categoría en Colombia, mostrando un juego muy limitado, además de lo que parecía ser un pobre estado físico. Así, con este nivel de desorganización e incompetencia, no esperemos un gran campeonato y mucho menos con participaciones auspiciosas en el plano internacional. Hoy la situación del país no ayuda, pero el problema del fútbol –incluidas las autoridades que lo conducen– es un padecimiento desde hace décadas, del que parece no encontrarse una rápida salida a la vista.