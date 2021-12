Hace pocos días en la ciudad de Cali, Colombia, concluyeron los Juegos Panamericanos Junior 2021, donde el representativo peruano logró alcanzar 35 medallas: 6 de oro, 15 de plata y 14 de bronce. Es aquí donde felicitamos a los deportistas nacionales que, con denodado esfuerzo y dedicación, conquistaron, junto a sus entrenadores, estas muy apreciadas preseas. Entonces, ¿todo bien? No tanto.

Sin ánimo de ser pinchaglobos, nos parece que la cosecha de medallas fue hasta cierto punto pobre. Quedar rezagados en la tabla del medallero panamericano no es buena noticia y menos si notamos que inclusive Perú descendió hasta el octavo puesto en el escalafón sudamericano, quedando solo por delante de Paraguay y Bolivia. Es indudable que hay mucho trabajo por desarrollar, hoy tenemos la tan anhelada infraestructura deportiva, pero falta más.

Giorgio Mautino, destacado atleta en los setenta y ochenta, hoy asesor deportivo de la entidad del Legado de los Juegos Panamericanos Lima 2019, nos dice: “Contamos con una gran infraestructura, muy bien cuidada, tan igual como en 2019 y en algunos casos hasta mejor, pero ella sola no va a sacar grandes deportistas”. Claro está, se necesitan calificados entrenadores en cada disciplina, y no solo en Lima, en provincias también; es que descentralizar debería ser la consigna. Aquí Mautino agrega: “Por ejemplo, podríamos invertir en traer técnicos de primer orden del extranjero, aquellos que han conseguido grandes resultados a nivel mundial y olímpico. Así se obtendría un efecto multiplicador, porque los entrenadores de aquí sacarían mucho provecho de ello; y poco a poco, con un trabajo a largo plazo, se daría el gran salto a la excelencia, hacia el alto nivel del mundo deportivo”.

Alcanzaríamos decir, sin exagerar, que el camino está delimitado hace mucho tiempo, aunque la inacción es casi siempre “virtud” de políticos que en deporte muy poco han hecho. Si no, preguntémonos: ¿tenemos acaso alguna política de Estado para el deporte?, la respuesta es casi siempre la misma: No. Con estos señores, en su mayoría muy prestos para la foto de rigor con algún deportista triunfador, ocurre el “si te vi no me acuerdo y menos te escuché”.

Las federaciones deportivas son la base para crear el alto rendimiento en el país, son las encargadas de impulsar una élite deportiva y esto se logra con buenos gestores y un trabajo profesional. Por otro lado, sabemos que es difícil el camino en las actuales circunstancias que vive el país, pero el verdadero deportista nunca se rinde.

Anthony Laub