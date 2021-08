Los puntos que necesita conseguir el seleccionado nacional para que no se apague la ilusión por asistir al Mundial de Qatar 2022 se basan en la convocatoria de 24 jugadores para afrontar la fecha triple. A la lista llegan algunos con más mérito y mejor presente que otros. Pero el verdadero tema con los llamados es acertar antes y celebrar después.

Este 2 y 5 de setiembre en Lima, ante Uruguay y Venezuela, respectivamente, y el 9 ante Brasil de visita, es donde el equipo nacional deberá conseguir al menos seis puntos si quiere instalarse de media tabla para arriba, en los puestos que pelean la clasificación; sumar menos complicaría aún más sus ya débiles aspiraciones por estar presente en otro mundial.

En la lista, en el sector defensivo, destaca la vuelta de Luis Advíncula, hoy en Boca Juniors; asimismo, por esta banda derecha, habría preferido la continuidad en el seleccionado de Jhilmar Lora, el talentoso y joven marcador de Cristal. En medio sector, suma el retorno de Edison Flores, por su trayectoria con la selección y su buen aporte en el juego ofensivo. Es importante también el nuevo llamado de Raziel García, de reciente buen paso en la Copa América y de destacado accionar en Cienciano. Una de las sorpresas quizás sea la inclusión de Gabriel Costa, a quien Gareca vuelve a llamar, que pasa por buen momento en Colo Colo de Chile, pero donde habríamos preferido seguir viendo a Martin Távara, el buen zurdo del cuadro celeste; o por qué no a Jairo Concha, quien viene destacando en Alianza Lima. Ambos deberán seguir creciendo para ser tomados en cuenta. Tiempo es lo que más tienen.

Sin embargo, en este mismo medio sector, se hace extrañar la presencia de Pedro Aquino, figura del América de México y uno de los mejores jugadores de la Liga MX. Aquino es un acérrimo marcador que posee buena entrega y hasta tiene remate de gol, aunque aquí parezca haber ocurrido algo fuera de las canchas que Gareca prefiere no comentar. En la ofensiva, destaca la vuelta del capitán Paolo Guerrero, ya repuesto de su lesión, así como el polémico regreso de Raúl Ruidíaz, quien se gana las convocatorias a punta de goles, pero que lamentablemente no los reedita con la selección. Y esta vez no está Santiago Ormeño, que bien pudo seguir ganando minutos con la selección, más aún cuando solo se convocó a tres delanteros. Es la lista de Gareca. ¿Los demás? Solo queremos lo mejor.