El lema del reciente CADE fue “Volver a creer, volver a crecer”, lo que es difícil hacer en la coyuntura actual. Como en ocasiones anteriores no faltaron las buenas propuestas y las ofertas por parte del Gobierno de implementarlas. Pienso que eso no es suficiente para generar confianza.

Nuestra economía pasa por uno de sus peores momentos desde inicios de los noventa. En lo que va del año acumula tres trimestres de decrecimiento, el periodo más largo de contracción desde la que tuvimos en 1990 que incluyó el shock de Fujimori para estabilizar la economía.

Existe un pesimismo generalizado de la población, por lo que sorprendió que el ministro Contreras en CADE lo tildara de “absurdo”. Coincido con sus declaraciones en cuanto a la necesidad de parar este pesimismo y retomar la confianza, pero eso requiere acciones específicas del Gobierno.

Mencionó también la importancia de lograr consensos para implementar las reformas requeridas, pero omitió indicar que es tarea del Gobierno conseguirlos. El flamante Programa Unidos incluye 25 propuestas, pocas de ellas novedosas, y en su mayoría con impacto solo en el largo plazo.

No sorprende entonces el escepticismo de los empresarios y la población. Romper con este ciclo de falta de confianza y decrecimiento económico requiere medidas concretas: hechos y no palabras. El Ejecutivo necesita demostrar su verdadero compromiso con la inversión privada. No basta con bonitos discursos o presentaciones en las que ya nadie cree porque no culminan en nada.

Hay algunas acciones que mostrarían un genuino interés del gobierno por promover la inversión privada que incluyen: retroceder en la nefasta Agenda 19 de normas laborales (tímidamente se menciona que modificaciones deben pasar antes por el Consejo del Trabajo), sacar adelante Tía María, y convencer al Congreso para restablecer la derogada Ley de Promoción Agraria y eliminar los dos nuevos feriados creados este año.

Igualmente, podría presentar un proyecto ley para modificar la gobernanza de Petroperú, estableciendo un directorio profesional independiente, que esté blindado de presiones políticas, y proponga medidas específicas para su restructuración.

Ayudaría también que se implementen acciones dirigidas a mejorar la administración pública, incluyendo nombrar a funcionarios competentes en una serie de cargos que siguen en manos de personas sin las competencias y el compromiso con las políticas que el Gobierno actual dice defender.

Esto último es indispensable para simplificar los requerimientos burocráticos que traban la inversión, principalmente la minera. Convencer a los incrédulos requiere mucho más de lo que el Gobierno viene ofreciendo, incluyendo lograr consensuar con el Congreso para evitar que continúe aprobando leyes populistas que solo dañan la confianza empresarial, y acordar un paquete de leyes que promuevan la inversión privada. Se necesita ver para creer.

