Entre 2008 y 2019, la informalidad laboral se redujo en 12 puntos porcentuales, en línea con el crecimiento del PBI per cápita que casi se duplicó en ese periodo, según estimó Macroconsult sobre la base de la Encuesta de Hogares.

Sin embargo, la realidad es muy distinta y reveladora cuando se mira la informalidad por tamaño de la empresa. A decir de Elmer Cuba, socio de Macroconsult, la informalidad laboral en las empresas grandes y corporativas es del 14%, es decir, niveles similares a países desarrollados de Europa y Asia.

Dijo que, en el caso de las medianas empresas, el nivel de informalidad laboral es del 50%, muy similar a la media de la región. No obstante, en el caso de la microempresa, que concentra la malla empresarial de nuestro país, es del 93.8%, muy similar a la de los países africanos, según Cuba.

“El problema (de la informalidad) está en la microempresa, de 2 a 10 trabajadores, en donde llega al 93.8%. Es decir, muy similar a niveles africanos y ahí es informal tanto la empresa como el trabajador”, comentó.

Causas

¿Por qué, a pesar de que el Perú ha venido creciendo fuerte año a año, generando empleo y aumentando los salarios hasta hace poco, la informalidad ha caído tan poco?

De acuerdo con Macroconsult, un factor que, en parte, responde a esta pregunta es el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV).

”Pareciese que estos sistemas tributarios fueron pensados para maximizar la informalidad”



Cuba explicó que el salario mínimo como porcentaje del PBI per cápita cada vez es más alto. A decir del experto, si este no se hubiera movido con la velocidad que se ha hecho en los últimos años, la economía habría crecido igual, habría habido más empleo y, ciertamente, más formalidad laboral con un salario mínimo más abajo.

Otro factor, según Cuba, es el mal diseño del régimen tributario. Por ejemplo, tanto el RUS como el RER determinan el pago de impuestos en función de las ventas, sin importar la cantidad de trabajadores que pueda tener una empresa.

”Pareciese que estos sistemas tributarios fueron pensados para maximizar la informalidad”, dijo Cuba durante su participación en CADE.

“En el RUS pagas 240 soles al año y nadie te toca. Puedes tener un trabajador o más, pero no importa porque no descuentas nada”, manifestó.

“Las empresas que están en el RER compiten con una empresa formal del Régimen General. Esta última paga 29.5% cuando la otra paga 5%. Además, no toma en cuenta el número de trabajadores. Puede tener uno o más. No importa, porque no lo descuenta”, explicó.

Propuesta

Sobre Cómo enfrentar el monstruo, Cuba dijo que se necesitan leyes laborales, cuyo numerario o unidad de cuenta sea la productividad laboral basada en salarios y el impuesto basado en rentas.

“Lo que planteamos es un régimen general progresivo que, en la medida que tu salario comience a mejorar, también comienzas a tener mayores aportes a Essalud o mayores aportes a tu pensión”, dijo.

Criticó que en un mundo de agentes (trabajadores) tan heterogéneos, hayamos legislado como si todos fuesen homogéneos. “Por ejemplo, el ahorro para la pensión es 10% para todos. Pero si la capacidad para ahorrar de una persona es 2% y no 10%, tiene todos los incentivos para estar fuera del sistema”, comentó.

El representante de Macroconsult recomendó eliminar el RUS y el RER y que a la microempresa se le cobre un impuesto similar al de las personas naturales, “es decir, a un pequeño emprendedor que gana S/10.000 cóbrale lo mismo que paga una persona por cuarta o quinta categoría. Es decir, se necesita gradualidad”, concluyó.