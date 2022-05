El Banco Central de Reserva (en adelante, BCRP) tiene como objetivo único la estabilidad monetaria, entendida como el logro de una tasa anual de inflación de 2% con un margen de +/-1%. Su principal herramienta es la tasa de interés de referencia interbancaria (en adelante, TIRI), definida como la tasa de interés que los bancos comerciales se cobran entre sí por préstamos a muy corto plazo.

Veamos. Si un banco comercial necesita liquidez y no la tiene, puede pedirla prestada a otro banco comercial y la tasa de interés asociada a la operación es la TIRI. ¿Por qué un banco comercial podría no tener liquidez? Pensemos que el banco es un negocio, que intermedia recursos desde aquellos que ahorran (depósitos) a quienes los necesitan como préstamos (colocaciones). Por lo tanto, el banco tiene que prestar el dinero pues es su giro. Más allá de detalles, esto explica por qué en algún momento es posible que un banco requiera soles, pero ya fueron prestados. Es algo común y no es motivo de alarma.

¿Qué tiene que ver con el BCRP? Pues el BCRP determina la TIRI con el objetivo de lograr la inflación meta. Pero vamos a los detalles. Todos sabemos que la inflación viene aumentando básicamente por razones externas, como la invasión rusa a Ucrania. Los aumentos de los precios del petróleo, gas, maíz, trigo, fertilizantes, entre otros, son una consecuencia de la guerra, aunque no es la única razón.

La idea del BCRP al subir la TIRI desde octubre de 2021, de 0.25% a 5.00% en mayo de 2022, es que la mayor TIRI se traslade a la tasa de interés activa y con ello disminuyan (o crezcan menos) los préstamos de consumo, así como la inversión. Como ambos son componentes de la demanda interna, entonces se sigue que la inflación disminuirá y se acercará a la meta.

Parece bien. Sin embargo, ello es correcto solo si la causa de la aceleración de la inflación es el crecimiento de la demanda; en términos simples, si lo que origina el aumento en precios es el exceso de demanda, entonces sí tiene sentido elevar la TIRI.

No obstante, la aceleración de la inflación está más conectada a factores de oferta de los bienes, cuyo origen se encuentra en razones externas. Por eso, Perú es el país que menos ha subido la TIRI en América Latina.

Por lo tanto, el remedio puede ser peor que la enfermedad, pues podría ocurrir que se contraiga aún más la demanda interna. Ojo que tampoco es solución bajarla, pues inyectar más liquidez significaría impulsar aún más la inflación. Como siempre en economía debemos pensar en términos de un conjunto de herramientas y no solo una.

El MEF intenta compensar el aumento de precios a través de la liberación de la CTS, así como los fondos de las AFP y la exoneración de impuestos a combustibles y cinco alimentos; no ha funcionado hasta ahora, pues el sector informal de la economía es muy grande. Más que nunca debemos pensar todos cómo aportar ideas a un gobierno huérfano de las mismas.

