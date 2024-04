En 2023 la economía peruana cayó 0.6%. Diversos analistas señalan que para este 2024 la economía crecerá alrededor de 3%. ¿Será posible? O en todo caso, ¿de qué dependerá? ¿Alguien lo puede asegurar? A continuación, explico aquellos factores que, desde mi punto de vista, determinarán el resultado.

Primero, el comportamiento de la economía mundial. Perú representa solo el 0.3% de la producción mundial, por lo que es una economía pequeña abierta al mundo. Si imaginamos a la economía mundial como un tren, Perú es un vagón y las locomotoras son China, Estados Unidos y la Eurozona. Entre 2010 y 2019, el tren avanzó 3.8% anual. En 2023 lo hizo en 3.1% y se espera 2.8% en 2024. Primera conclusión: la economía mundial se está desacelerando y eso no le conviene a Perú.

Segundo, no habrá fenómeno de El Niño (al menos, a juzgar por los expertos), por lo que solo ese factor recuperará agricultura y pesca. Segunda conclusión a favor.

Tercero, una eventual agudización de las complicaciones políticas no ayudaría, sea cual fuere el desenlace. La incertidumbre respecto a las reglas de juego es veneno para la economía, pues los inversionistas, principal fuente del crecimiento, postergan sus proyectos de inversión.

Cuarto, la inversión privada, que representa 80% de la inversión total en 2023, cayó 7.2%. Es más, llevamos cinco trimestres de caída de la inversión privada. Así es imposible crecer. Sin mayor inversión no se creará empleo y, por lo tanto, no se elevará el consumo privado, que, a duras penas, creció 0.1% en 2023, mientras que entre 2010 y 2019 lo hizo a 5.1% anual. No olvidemos que el consumo privado representa 65% de la demanda interna. Cuarta conclusión: la llave de salida es un aumento de la inversión privada.

Quinto, el principal factor que mueve a la inversión privada son las expectativas y aquí hay una buena noticia. En la última encuesta de expectativas del Banco Central, se observa una ligera mejoría, pero mejoría, al fin y al cabo. Lo que sí no tengo claro es por qué la mejoría; habría que ver si se sostiene en los siguientes meses.

Sexto, las leyes que saca adelante el Congreso juegan en contra. No se puede reponer a 14,000 docentes que no están en condiciones. Se hipoteca el futuro de nuestros niños. El Estado no es una agencia de empleos. Tampoco se puede autorizar más retiros de las AFP, por muy antipáticas que sean. Como profesionales debemos dejar de ser hinchas y populistas, y pensar en los efectos posteriores, de mediano y largo plazo. Reformar sí, destruir no. No tengo ninguna duda de que todos merecemos una pensión. ¿Por qué, en lugar de propiciar más retiros, no se piensa en una reforma que incluya a la gigantesca cantidad de informales que no recibirán nada con la autorización de un retiro? Se prefiere el aplauso de corto plazo que el desarrollo verdadero del país, que incluya a todos. El tiempo juzgará la medida. Necesitamos un mejor Congreso.

En conclusión, no es fácil proyectar el crecimiento este año, pues hay fuerzas que actúan a favor y otras en contra. Lo que sí me atrevería a decir es que, de no pasar ningún hecho catastrófico, 2024 será mejor que 2023. La duda es cuánto. Corren las apuestas.

