Cuando esta semana se le preguntó a la primera ministra sobre la negativa del presidente de entregar la lista de visitantes al local de Sarratea, ella dijo: “Es parte de la estrategia de defensa del presidente”.

Se esperaba que, en un gesto de transparencia propio de los que no tienen nada que ocultar, el registro de visitas hubiera sido entregado inmediatamente. Pero la respuesta de la PM es un tácito reconocimiento de que la defensa del presidente considera que este listado constituye un fuerte indicio de que el mandatario habría incurrido en actos ilegales y que mejor es no entregarla y asumir los costos de esta negativa.

La cereza sobre la torta la puso el inefable ministro de Justicia Aníbal Torres: “El presidente no tenía una lista, no registraba si lo visitaban sus amigos y parientes. Si el presidente se va a la playa, ¿tiene que cargar su libro para ver quién lo visita?”. Torres cree que es el abogado del presidente y se olvida de que es el asesor legal del gobierno. Le deben haber dicho: mejor no me defiendas…

Pero esta actitud de no transparentar las reuniones del mandatario también se extiende a no dejar traslucir lo que el presidente piensa. Es así que, luego de fuertes críticas de los medios de comunicación a la negativa del mandatario de declarar a la prensa, Palacio anuncia, como si fuera un hecho político sin precedentes, que el presidente va a dar tres entrevistas a igual número de medios locales y una a un medio internacional.

Con esto Castillo considera que ya cumplió y podrá continuar con esa política del secretismo que no es propia de un sistema democrático, sino de regímenes autoritarios como Cuba o Venezuela.

Está claro hacia dónde nos está llevando la izquierda.

