En el mes de julio alertamos sobre la posibilidad de que el Fondo Mivivienda (FMV) se quede sin recursos para seguir otorgando créditos para adquisición de viviendas a familias de escasos recursos.

La administración pasada no hizo nada y hoy se sabe que, a fines de la próxima semana, el FMV no podrá seguir operando. Hasta hoy, la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es de no dar más fondos para este fin ya que solo están priorizando al sector salud.

Como se sabe, estos créditos incluyen un subsidio por parte del Estado para hacer más asequibles estas viviendas tratándose de sectores de clase media, en caso de Mivivienda, y de clase baja, en el caso de Techo Propio.

Pero no solo se satisface la necesidad social de la casa propia, sino que genera actividad económica importante por el efecto multiplicador que tiene el sector vivienda en el resto de la economía generando puestos de trabajo que tanto necesitamos en las actuales circunstancias.

En la última década el FMV ha estado colocando aproximadamente unos 8 mil créditos anuales en promedio. Al mes de julio ha colocado 6,356, por lo que era previsible desde meses atrás que se iba a quedar sin recursos.

Lo que los funcionarios del MEF tienen que entender es que estos subsidios, a diferencia de otros que otorga el Estado, sí retornan con creces a las arcas públicas vía una mayor recaudación de IGV y renta, y, además, generan actividad económica; por lo tanto, son una buena inversión.

La construcción de vivienda social ha sido un esfuerzo de más de dos décadas y el primer gran “logro” de la gestión del presidente Pedro Castillo va a ser la paralización de este importante sector.