El espiral de emociones al que estamos expuestos desde ayer es insano. Después de que el boca de urna y el conteo rápido de Ipsos arrojaran resultados ajustadísimos, el recuento de votos de la ONPE aún no nos da luces sobre quién podría ser el ganador. Y tal parece que nada estará dicho hasta que todas las actas estén contabilizadas e, incluso, es posible que tengamos que esperar hasta que se resuelvan las actas impugnadas.

Así las cosas, ambos candidatos deben hacer un llamado a la serenidad para sofocar la crispación histérica del ambiente. Amagues de fraude como el sugerido por Castillo en su tuit del domingo solo generan más zozobra. Lo que más necesitamos es calma y unidad para cabalgar sobre los momentos difíciles que atravesamos..

Una vez que tengamos los resultados oficiales, ambos candidatos deben respetarlos e invocar a sus seguidores a que lo hagan. Quien pierda debe articular y liderar inmediatamente una oposición democrática, constructiva y propositiva, una oposición que no patee el tablero ni que genere ingobernabilidad. Quien gane, por su parte, recibirá un país partido en dos, y deberá ser consciente de que, a pesar de que solo la mitad lo eligió, deberá gobernar para todo el país. Es por eso necesario que busque consensos con los grupos políticos y sectores que representan a toda la sociedad para que así pueda gobernar. Castillo debería deponer su agenda radical y buscar consensos, y eso no significa que tenga que renunciar a sus aspiraciones de alcanzar un Estado más inclusivo y redistribuir mejor, solo que debe hacerlo desde una propuesta más moderada que no dinamite las bases económicas e institucionales de nuestro ordenamiento. De lo contrario, no podrá alcanzar niveles mínimos de gobernabilidad.

Lo más importante es que quien llegue al poder se someta a los márgenes que las instituciones y la Constitución le otorguen. A las instituciones, la sociedad civil, la prensa y la ciudadanía les corresponde estar vigilantes para que eso suceda.

