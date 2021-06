[Opinión] Camila Bozzo: A esperar y respetar los resultados

Ayer fui a votar, como seguramente lo hicieron la gran mayoría de peruanos, con un nudo en el pecho. Abatida ante el rigor de un virus que se ha cobrado la vida de casi 200 mil peruanos y que ha sumido a tres millones en la pobreza; y luego de un lustro de vaivenes políticos que parecen salidos de un libro de Basadre sobre el caudillismo poscolonial: con cuatro presidentes y dos congresos en menos de cinco años.

Es lamentable que ante estas circunstancias el país esté profundamente polarizado, partido en dos, con cada mitad aferrada a su trinchera. Una de esas dos mitades reclama un cambio del modelo que les ponga fin a la exclusión y a la precariedad en que vive, pide ser reivindicada y formar parte del proyecto país; y ha visto en Castillo a su redentor. La otra mitad exige que se mantenga el modelo que le ha permitido entrar en la modernidad, y que se respeten las libertades económicas y políticas que tanto nos ha costado alcanzar. Para ellos no hay otra opción más que Keiko. Las reivindicaciones de ambas son legítimas y no deberían estar contrapuestas. Como lo he dicho en columnas previas, creo que en un gobierno de Castillo se multiplicaría la pobreza, el hambre y la inestabilidad social; y solo en uno de Keiko, si logra hacer las reformas de fondo, se podría aspirar a cerrar las brechas y a acercar el Estado al ciudadano, y se cumplirían así las demandas de ambas mitades.

Sin embargo, sea cual sea, el resultado debe ser respetado. Dado lo ajustados de los resultados del boca de urna, debemos esperar al recuento final con calma, sin triunfalismos ni amagues de fraude. Y luego como ciudadanos debemos asumir una actitud crítica y vigilante ante al nuevo gobierno, sea cual sea. Ambos entrañan un riesgo de autoritarismo y el de Castillo supone, además, un riesgo para las libertades no solo políticas y civiles, sino también económicas. Corresponde, además, que nos involucremos más en la política y en el debate público.