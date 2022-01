Un amigo de notable inteligencia y criterio e hincha de Piérola me observó: “El concepto de renta universal me parece interesante, pero hay que abordar un aspecto, que es el del trabajo como realización personal, la creación de algo valioso como propósito en la vida. Que las personas tengan plata para gastar soluciona muchos problemas, pero además hay que abordar el tema del propósito, que no es menor. Basta ver a las poblaciones que viven de un bono del Estado. Desde el punto de vista cultural y educativo se hunden y los hijos muchas veces terminan mal. Por eso hay que abordar ambos aspectos”.

Respondí que su comentario era lúcido y brillante: no solo deseemos un país de masivos propietarios, sino de numerosísimos trabajadores y emprendedores con propósitos personales y contenidos cívicos y éticos. Somos una integridad y necesitamos deberes que cumplir.

Tiempo después, un video sobre los acontecimientos de Xtrata Copper (Glencore) en Las Bambas a favor de la comunidad de Fuerabamba, entregando entre 1 millón y 1 millón ochocientos mil soles por familia, así como la construcción de una ciudad nueva, con servicios, hospital y colegio de primera, caen en saco roto. Los recientes bloqueos de carreteras por otras comunidades, la administración egoísta de esa ciudad y el grado insaciable de miseria tumban nuestra ética y nos recuerdan la necesidad de propósito y generación de valor de las personas con trabajo y esfuerzo.

Nos recuerdan también que las reglas de no concentración de la China compradora de cobre, no debieron exigir a Glencore la venta de Las Bambas a MMG u otra, sin antes llegar a un acuerdo previo de construcción y utilización compartidas de un mineroducto. Ahí debió estar el Perú y no estuvo.

¡Qué difícil es nuestro país! Y qué difícil el mundo.