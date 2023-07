[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Y también Clara Elvira tapó a Vizcarra”

Gracias a Carlos Paredes y su nota de ayer en Caretas, nos hemos enterado de que Clara Elvira Ospina, la poderosa exmandamás de Canal 4, no solo desestabilizó adrede la segunda vuelta de 2016, sino que además impidió que se ventile una investigación contra Vizcarra. Copio extractos para que conozcan el daño que esta le ha hecho al país:

Una poderosa editora de prensa que ha administrado contenidos periodísticos con evidentes intereses políticos (…) También en las acusaciones contra Martín Vizcarra que se conocían en Moquegua desde la campaña de 2016. En el caso Vizcarra, nuevamente la dupla Ospina-Castro, directora general de prensa de América Noticias y jefe de la unidad de investigación, decidieron no publicar una sola de las investigaciones del reportero Eduardo García, quien viajó a la zona para recolectar evidencias, testimonios, investigaciones fiscales y judiciales. Me consta que García fue uno de los primeros que encontró evidencias del pasado corrupto de Vizcarra en su tierra. Lo comprobé cuando viajé a la ciudad de Moquegua y al puerto de Ilo para escribir “El Perfil del Lagarto”. Ospina se negó a publicar en Cuarto Poder las denuncias contra Vizcarra en 2016. Tampoco lo hizo después. Castro me dijo, a modo de justificación, que las denuncias no estaban probadas. Después, esas mismas denuncias fueron corroboradas por los corruptores de Vizcarra (…).

Comentario final: En el fondo, todo esto fue culpa de los integrantes del directorio del Grupo El Comercio de 2012, a los que se les ocurrió traer a una mediana periodista colombiana para ese puesto clave en América TV, como si no hubieran existido peruanos capaces. Esos mismos que pusieron de director del diario El Comercio a Fernando Berckemeyer, que no era periodista ni había escrito una nota de comisaría en su vida. Resultados: la primera manejó los canales 4 y N para los caviares y el segundo ahuyentó al lector (mayores de 50 años y pudientes) que era la base del diario.