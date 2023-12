-Petroperú ha tenido el desparpajo de enviar dos cartas amenazadoras a sus dos expresidentes Gutiérrez y Paredes por ser… ¡críticos con esa desastrosa empresa! ¡Fuiiraaa! La redactora de esas infelices misivas es la empleada Carla Milagros Santa Cruz Sandoval, cuyo sentido común, al parecer, está tan quebrado como Petroperú. Carla, un consejo desde alguien que ha vivido mucho más intensamente que tú: nunca te juegues a fondo y te arriesgues por una empresa que no sea tuya. La empresa donde trabajes NO es tu “familia” u “hogar” ni nada de esas demagogias que parlotean siempre los charlatanes de Recursos Humanos y motivadores. Nadie te lo va a agradecer al final y tú te comerás sola cualquier problema. No hagas el ridículo así ante los demás y menos por una calamidad como Petroperú.

-¿Se acuerdan cómo nuestra “prensa boba” le reventaba cohetes a Salas Arenas, ese rojo que lamentablemente preside el JNE? Bastó con que los que sospechaban legítimamente de un fraude electoral le pidieran un mínimo de colaboración para que la “prensa boba”, siempre la sirvienta de la caviarada, se desgañitara para defenderle. Ese tipo nunca dio las más mínimas garantías de neutralidad y sigue aún en el cargo. Pero ayer El Comercio abrió los ojos y se puso a llorar en su editorial ante la permisividad de Salas Arenas y su abyecto JNE de permitir increíblemente la inscripción del partido de Antauro Humala. Ahora sí la “prensa boba” se ha asustado. ¡Aplaudan pues ahora a Salas Arenas!

-Desde ayer, La República y la caviarada han enfocado sus baterías para impedir que el Congreso elija este 14 de diciembre al miembro que falta en el TC. Ya comenzó la campañita. Dicho sea de paso, qué antitrabajadores resultaron estos socialistas de los Mohme con su personal. Ese Mohme tiene que ser muy desalmado para despedir tanto empleado en diciembre y hacerle pasar unas fiestas ingratas en plena recesión, mientras disfruta su Año Nuevo en sus propiedades de Totoritas o Sunny Isles. PD.: ¿Elvia Barrios, mi sentencia?

VIDEO RECOMENDADO