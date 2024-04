-Gorriti tiene ganada por goleada la batalla externa con toda esta red de corresponsales caviares que le ponen infatigablemente como un superhéroe afuera. Paola Ugaz no solo es su incondicional, sino que, además, trabajó años con él en IDL (y Gustavo encima es su padrino o testigo de matrimonio). Pues bien, Ugaz le saca un “cherry” gigantesco en ABC, consultando, además, como fuente única a una empleada del IDL (Romina Mella) y sin explicar el fondo del asunto y todo eso le parece normal a la jefa de Internacionales de ABC... No muy a la saga de Ugaz queda Frank Bajak, de Associated Press, que le ha publicado ayer un panegírico a Gorriti que hasta haría sonrojar a Paola Ugaz. Leyendo a estos, deberíamos sacar a Grau de su monumento al final del Zanjón y colocar allí una estatua de Gorriti, que Dios nos ha bendecido a los ingratos peruanos con su nacimiento en nuestras costas hace 76 años.

-Lo más inquietante que ha sucedido esta semana es la rebaja que ha hecho la calificadora S&P de la situación crediticia del Perú, poniéndonos a un pasito nomás de perder el llamado “Grado de Inversión”, que tanto trabajo y tiempo costó obtener (y del que muy pocos países iberoamericanos gozan). Es como que te avisen que, si sigues así, pues muy pronto el costo de todas las operaciones con tu tarjeta de crédito se va a encarecer muchísimo y que ya eres considerado como un deudor más del montón. Esto se suma a la absurda decisión de no renovar a Oliva como presidente del Consejo Fiscal, que es un ente que debe y tiene que ser antipático al poder por naturaleza.

-Hoy el inefable Pedro Sánchez anunciará si continúa gobernando España. Su berrinche ha dejado a España como el hazmerreír del continente, con esa telenovela tan ridícula con su esposa, esa carta huachafa y los “estómagos agradecidos” del PSOE gimoteando asustados. Como socarronamente siempre afirman en el resto de Europa: “Spain is different” (España es diferente). Bananera y tercermundista, añadiría, tras este episodio tan patético.

