Tras ese discurso absurdo de ayer, ya me convencí de que Castillo es un bufón sin remedio, así que hoy me dedicaré a un tema realmente serio: Petroperú.

¿Qué pensaría de una empresa que debe US$ 5,000 millones y cuyas utilidades anuales, en su mejor año, fueron de US$ 171 millones? ¿Cómo vas a pagar tremenda deuda con tan magros ingresos? ¡Necesitaría como 30 años –solo dedicando todas las utilidades– para cancelarla! Y además de no tener flujo suficiente en relación a su deuda, Petroperú tampoco tiene activos importantes para responder por ella: un edificio antiguo en San Isidro, dos refinerías pequeñas y viejas (Conchán e Iquitos), un oleoducto que se cae a pedazos (y que es constantemente vandalizado) y una refinería nueva a todo meter para un país que casi no produce petróleo, hecha en pleno cambio mundial de automoción de combustibles fósiles a eléctrica.

Súmesele a eso que actualmente Petroperú tiene una gerencia tan deficiente (y acusada de corrupción por el caso de la licitación de biofuels) con el Sr. Hugo Chávez que las auditoras (Price) no quieren trabajar con ellos, lo que ha provocado que la calificadora S&P haya movido sus bonos (US$ 3 mil millones irresponsablemente emitidos) a la calidad de “bonos basura”.

Aparte, se le deben US$ 1,300 millones a España por CESCE, que puso esa plata para apoyar a su connacional Técnicas Reunidas, la empresa que construyó Talara. Si Petroperú entra en un impago técnico por esa rebaja de S&P, el seguro de CESCE tendría que responder por eso. Es decir, el lío en que nos han metido el firmante Humala y los promotores Mohme y Campodónico con Talara es descomunal. Y como señala el extitular de Petroperú Carlos Paredes, Petroperú tiene una fuerza de trabajo desfasada y muy mayor, prácticamente de jubilados, a la que solo le importa mantener el statu quo para cobrar sus sueldos. ¡Qué daño hizo Fujimori al Perú cuando no terminó de privatizar a esta porquería!