[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Lecciones ecuatorianas de un homicidio”.

Este terrible homicidio del periodista y candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio debe servir de advertencia y lecciones al Perú en varios aspectos: 1) El narcotráfico y el hampa pueden terminar recurriendo aquí también a la violencia homicida como arma política. 2) Políticos y periodistas, aunque sean de mucho peso en la sociedad, pueden también pasar aquí a ser asesinados. 3) Podemos llegar al extremo de que no exista protección personal que valga contra un grupo decidido de sicarios. Tal vez esto sea el fin de campañas en donde los candidatos se mezclan abiertamente con el público. 4) La violencia criminal puede llegar a ser un reto para la viabilidad del país como lo fue el terrorismo en los años 80. 5) la velocidad de la escalada criminal puede ser fulgurante; Ecuador era un país bastante tranquilo hasta hace no muchos años. 6) La llegada de poderosos carteles de droga mexicanos es una amenaza desequilibrante colosal. 7) Siendo cínicos, es hasta peor que el crimen esté atomizado en bandas de jovenzuelos impulsivos, malogrados, nuevos ricos, con ínfulas de todopoderosos y kamikazes que de criminales maduros y experimentados, que saben hasta donde llegar. Matar a una figura pública de tanto peso es uno de los peores errores que pueden cometer estas bandas. Creo que la muerte de Villavicencio va a significar el inicio del fin de la tolerancia y de una guerra implacable contra los narcos en Ecuador tal como el asesinato del ministro de justicia colombiano Rodrigo Lara Bonilla en 1984 marcó el inicio del fin del todopoderoso Cartel de Cali. Esa determinación se afianzó con el homicidio posterior del candidato Luis Galán en 1989. 8) Mucho me temo que Ecuador va a sufrir varios años de violencia de narcos contra los políticos, como sucedió en la Colombia de los 80 y el México de los 90. 9) Atentados como estos podrían significar la entronización en el poder de más Bukeles latinoamericanos. Por lo pronto, esto beneficiaría allá al candidato “halcón” Topic.

