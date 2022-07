Como me comentó un sagaz, la sorpresa de este mensaje presidencial de Castillo es que… ¡no hubo sorpresa! Comenzó agresivo, con ataques a los medios a la vez que se victimizaba (victimizarse es una característica muy típica de nuestro carácter nacional, siempre quejumbroso, llorón y evasor de responsabilidades). En esos momentos me acordé de que así comenzó su discurso patrio Alan García en 1987 (cuando estatizó la banca) y pensé que ya Castillo nos iba a soltar a continuación alguna salvajada populista o revanchista, tal como les comenté aquí ayer. Pero no, de allí pasó al negacionismo más cínico (sus niveles de autocrítica son ínfimos, otra característica nacional) y a intentar hacernos creer que en el Perú se vive actualmente en La La Land, que él nos está construyendo aceleradamente un paraíso, además de soltarnos muchas promesas, una enumeración de obras que no comenzó su Gobierno y anuncios de más regalos asistencialistas de dinero. Para ser un hombre tan acorralado, este Castillo luce muy tranquilo, muy “fresh” y “cool”; como que no tiene sangre en la cara. ¿Es un gran irresponsable? ¿Un gran conchudo? ¿Es tan tonto para no darse cuenta de que está con un pie en el abismo y el otro encima de un patín sobre una cáscara de plátano? ¿Está tan desconectado de la realidad, tal como su mensaje? ¿No se percata de que puede acabar décadas en juicios y en la cárcel? Cualquiera en su lugar hubiera tomado hace rato las de Villadiego, asilándose en una embajada amiga. No hay nada que Júpiter primero ciega a aquellos a quienes quiere hacer perder, como decían esos sabios romanos.

¡Qué poca cosa son algunos! Landa aferrándose al fajín de canciller. Lúcar siendo más asqueroso aún de lo usual, con esa invitación ayer al bribón de Vizcarra (que ya debería estar preso) como comentarista de su programa. Sigrid Bazán pidiendo que no dimita Castillo cuando aullaba “renuncia” con PPK. Mohme ahora pidiendo elecciones cuando fue el escudo mediático de Castillo. ¡Arcadas!





