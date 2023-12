-Veremos hoy si la caviarada no tira una de sus bombas nucleares en estas horas previas a la votación congresal para defenestrar al JNJ. No creo que la caviarada y el IDL se queden tan quietecitos... Algo posiblemente harán, porque al parecer habría más de los 87 votos necesarios para la guillotina.

-Están purgando internamente a todo el Ministerio Público del benavidismo (hasta en lo administrativo). Pero mucho me temo que esto no se esté haciendo necesariamente para mejorar al ente, renovarlo y hacerlo imparcial, sino para de nuevo ponerlo 100% al servicio de la caviarada y del IDL (junto a sus corifeos mediáticos, domesticados con “exclusivas” y filtraciones dosificadas). Eso significaría que volveríamos al uso de la Fiscalía como arma política. Muchos congresistas corruptos y otros pájaros de esos merecen ciertamente todo el peso de la ley, pero eso no avala que la otra red capture a esa institución. Su nuevo titular Villena tiene la gran tarea de convertir al MP en una institución imparcial y creíble, con caras nuevas (Vela y Pérez ya están demasiado quemados). Si Villena renueva al benavidismo fiscal, también debe hacerlo con la caviarada fiscal. Si no prevalecerá la impresión que ese comentario wasapero del asesor Villanueva de que está controlado por otro es verídico.

-Le ha dolido mucho a la caviarada que el Congreso haya elegido ayer a un derechista más como el último de los miembros del TC que faltaba. Salvo el caviar Monteagudo y algún tibio más por allí, tendremos un TC compuesto por magistrados de derecha por un buen tiempo. Y que no se queje la caviarada, que tuvimos que soportar un TC de mayoría izquierdista (los rojos Espinosa-Saldaña, Ledesma y sus comparsas Ramos y Miranda) desde Humala.

-El Poder Judicial rechazó por OCTAVA vez el caso de las falsas “esterilizaciones forzadas” y de nuevo la CIDH y las ONG caviares presionan para reabrir el caso. ¡Eso es búsqueda de negocio, no de justicia!

PD: ¿La jueza Elvia Barrios cumplirá mi sentencia?

