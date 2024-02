-El héroe mitológico Hércules también recibía el nombre de Alcides. Conocí otrora al ahora fiscal Alcides Chinchay en la PUCP. Siempre me pareció serio, estudioso, leído y de mucho mérito. Varios condiscípulos me comentan que prosiguió por esa senda, por lo que me aseguran que intelectual y profesionalmente es, por lejos, lo mejor de ese tan venido a menos y politizado Ministerio Público de Zoraidas, Maritas y Domingos. Como su patronímico Hércules/Alcides y sus doce trabajos, Chinchay tendrá que capturar a un can Cerbero (Gorriti) dentro de ese establo de Augías que ahora es el MP, donde se le enfrentará una hidra de Lerna de varias cabezas (Vela, Pérez, Sánchez, Zoraida, Marita). A esperar que este Hércules no nos decepcione y no se acobarde con el caviar aparato mediático-fiscal, que la maltratada reputación del MP no está para más fiascos.

-¿No les parece raro que hasta ahora el testigo Villanueva no haya mencionado jueces “caneros” y policías politizados que tan obviamente también coordinaban con el IDL-R? Y la vida de los futbolistas Cueva y Guerrero son más muchísimo más importantes para las redes, radio y TV peruanas que las andanzas de Gorriti y su dúo Vela & Pérez.

-El OSCE ha sancionado a La República con una prohibición de avisos estatales. Casi todo el Estado ha acatado, menos la ANA, algunas municipalidades, el Ejército y el Congreso, siendo los dos últimos unas víctimas eternas de Mohme. O sea, imbéciles además de desobedientes…

-Mirko Lauer desestimó ayer la palabra “caviar”. Bueno, es que “sirviente de Velasco” funciona mejor para él. RMP raja de Montesinos en su columna, pero no le importaron sus crímenes cuando fue asistente del premier Pandolfi ni cuando recibió plata proveniente del SIN como pago en la campaña edil fujimorista de Hurtado Miller. Y AAR ya olfateó que cambió el aire y ahora por todos lados se distancia de la caviarada, los fiscales y Gorriti. ¡El “periodismo de periodistas” es un manjar exquisito con esta fauna!