[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Fujimori ya debería estar libre”.

Realmente, alucino tanto odio de Mohme a Fujimori. Que su portada de ayer haya sido la salida de un octogenario preso al dentista solo confirma que estos rojos de La República son unos enfermos. Es más, la vergüenza aquí no es que Fujimori vaya al dentista, sino que a sus 85 años aún esté preso. La vergüenza es que se le hayan revertido DOS indultos (siempre termino diciendo que esas cosas pasan en un pseudopaís “africano premium” como Perú cuando los españoles me preguntan aquí cómo algo intrínsecamente irreversible como un indulto puede ser rebobinado). La vergüenza es que se le haya condenado por los muertos de La Cantuta cuando está claro que la disposición del oficial Federico Navarro fue solo detenerles y que un medio ebrio ‘Kerosene’ fue quien ordenó a medio trayecto asesinarles —leer a Rúa, Uceda y Álvaro Vargas Llosa al respecto—, argumento que a ese supuesto juez apellidado San Martín no le dio la gana de atender en el juicio (donde ya el imparcial San Martín había establecido de antemano la culpabilidad de Fujimori, con la ayuda de profesores de Alicante y del ahora muy próspero abogado penalista Gonzalo del Río, con los que intercambió e-mails). Y otra vergüenza es que su propia hija haya conspirado contra su liberación y haya llegado a la aberración de grabar a su propio hermano para impedirlo, pero ya esa inesperada sideral maldad oculta de Keiko es otro tema. Nunca fui fujimorista. En su segundo gobierno borró todo lo estupendo que hizo en el primero. Me es imperdonable que no haya privatizado Petroperú y Sedapal. Fue muy abusivo con Ivcher y otros. Dejó que un gángster lo maneje. Se alejó de la cordura de su hermano. Forzó una reelección absurda. Permitió mucha corrupción (que después sus enemigos ignorantes exageraron, llegando a afirmar estupideces —económicamente insostenibles— como que se robaron US$ 6 mil millones o toda la plata de las privatizaciones). Pero hace rato que Fujimori debería estar libre, aunque al IDL no le guste la idea.