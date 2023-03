[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “El Informe Monroy y el juez César San Martín”.

El ínclito juez César San Martín (CSM) nos acaba de regalar otra más de sus increíbles sentencias. Si pensábamos que CSM había superado todos sus récords con aquel insólito fallo suyo de junio de 2022 que permitió que esa banda de mafiosos brasileños de Odebrecht –esa misma miasma que nos saqueó y corrompió– pueda volver a trabajar sin ningún problema en el Perú, ahora CSM ha limpiado de toda culpa al abogado Juan Monroy Gálvez, ese mismo que redactó un informe que favoreció al consorcio que integraba Odebrecht en la licitación para la Interoceánica Sur, desestimando el veto impuesto pocas horas antes a los brasileños por la Contraloría, que sostenía que Odebrecht y Graña no podían postular por tener litigios con el Estado.El llamado “Informe Monroy” levantó polvareda al haber sido tan sospechosamente entregado a Proinversión en el mismo día que se solicitó (4 de agosto). Como ni un genio te redacta en tres horas un informe de ese calibre, eso apestaba a encargo pagado para no ser descalificados. Monroy negó esto y sostuvo que recién lo entregó entre el 8 y 10 de agosto.

Pero Proinversión insiste en que se les entregó el mismo 4 de agosto, porque, si no, hubiera sido imposible seguir con el proceso ese día (“el 4 de agosto de 2005 el Estudio Monroy Abogados emitió un informe sobre las implicancias del Oficio N 262-2005-CG/VC de la Contraloría General de la República sobre el Concurso de Proyectos Integrales para la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur”, puntualizó (nota: Proinversión) en un comunicado(…).Indicó que todos los informes antes mencionados cuentancon el cargo de recepción de Proinversión en dichas fechas.Agencia Andina, febrero 2017).Pero CSM ha exculpado a Monroy porque “una opinión distinta a la de la Contraloría no es un ilícito penal”. ¡Si ese no es el tema de fondo, sino la entrega supersónica del Informe Monroy que favoreció a Odebrecht y Graña! Esta sentencia es escandalosa, pero, como es CSM, la JNJ no investigará nada.